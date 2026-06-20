Espana agencias

Laporte: “Hay que ganar y decir ‘aquí estamos’”

Guardar
Google icon

Atlanta (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Aymeric Laporte, defensa de la selección española, reconoció que estuvieron “un poco fastidiados” tras el empate del primer partido ante Cabo Verde (0-0), a la vez que aseguró que piensan “en positivo” para ganar el segundo encuentro ante Arabia Saudí, este domingo y “decir aquí estamos” en el Mundial.

“Estamos bien. Tras el resultado del primer partido estamos un poco fastidiados, como tiene que ser. Pero sabemos que llevamos 32 partidos invictos y eso nos da ambición de cara al futuro para los próximos partidos y pensar positivo. Para decir aquí estamos e intentar ganar”, dijo en zona mixta en vísperas del crucial choque en el grupo H.

PUBLICIDAD

Un Laporte que jugó en la liga saudí, por lo que ponderó la calidad de los futbolistas del rival de España este domingo.

“No sabemos todavía exactamente el planteamiento que va a proponer Arabia, pero nosotros a lo nuestro. A pesar del resultado, que es lo más importante, contra Cabo Verde, hicimos un partido serio. No dejamos que nos hicieran contras, que era un equipo muy fuerte en ese aspecto”, señaló.

PUBLICIDAD

“Arabia tiene muy buenos futbolistas. En Europa no suenan tanto, pero conozco a muchos de ellos y sé que tienen muchas capacidades. A lo mejor están un poco más acostumbrados al clima, pero vamos a pensar en nosotros”, destacó.

Un partido que marcará la clasificación de España en esta fase de grupos.

“Es importante siempre -quedar primeros-, pero lo más importante es el partido de mañana. Hay que insistir y ganar, que es nuestro objetivo. Ya luego haremos cuentas”, declaró.

Por otro lado, Laporte destacó el “grupo magnífico” con el que cuenta la selección española, abogó por “disfrutar estos momentos” en el Mundial y comentó que su relación con Lamine Yamal “ha ido a más” al jugar juntos a la videoconsola.

Por otro lado, tuvo palabras de elogio hacia su compañero en el centro de la zaga, Pau Cubarsí.

“Es un jugadorazo. Con 19 años ha jugado muchos partidos en el Barça y en la selección. Tiene muchos años por delante, se le ven buenísimas maneras”, señaló. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sindicato Jupol pide que Peinado rectifique que la policía ayudaría a huir a Begoña Gómez

Infobae

Las temperaturas muy altas marcarán este domingo, con tormentas en el noroeste peninsular

Infobae

Jupol rechaza que los escoltas de Begoña Gómez puedan colaborar en su fuga: "Una auténtica barbaridad"

Jupol rechaza que los escoltas de Begoña Gómez puedan colaborar en su fuga: "Una auténtica barbaridad"

El juicio al acusado de hacer 8.000 fotos a niños desnudos en playas de Santander será el 1 de octubre

El juicio al acusado de hacer 8.000 fotos a niños desnudos en playas de Santander será el 1 de octubre

Argentina pierde ante Inglaterra en la tanda de penaltis 'shootout' (1-1, 1-3)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

Las claves del auto con el que el juez Peinado lleva a juicio a Begoña Gómez: los cuatro delitos, medidas cautelares y el “cambio radical” en su carrera

Las reacciones al juicio de Begoña Gómez: el PP llama “guarida de delincuentes” a Moncloa mientras el PSOE alega una persecución judicial

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega