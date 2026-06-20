Laporte: “Hay que ganar y decir ‘aquí estamos’”

Atlanta (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Aymeric Laporte, defensa de la selección española, reconoció que estuvieron “un poco fastidiados” tras el empate del primer partido ante Cabo Verde (0-0), a la vez que aseguró que piensan “en positivo” para ganar el segundo encuentro ante Arabia Saudí, este domingo y “decir aquí estamos” en el Mundial.

“Estamos bien. Tras el resultado del primer partido estamos un poco fastidiados, como tiene que ser. Pero sabemos que llevamos 32 partidos invictos y eso nos da ambición de cara al futuro para los próximos partidos y pensar positivo. Para decir aquí estamos e intentar ganar”, dijo en zona mixta en vísperas del crucial choque en el grupo H.

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Un Laporte que jugó en la liga saudí, por lo que ponderó la calidad de los futbolistas del rival de España este domingo.

“No sabemos todavía exactamente el planteamiento que va a proponer Arabia, pero nosotros a lo nuestro. A pesar del resultado, que es lo más importante, contra Cabo Verde, hicimos un partido serio. No dejamos que nos hicieran contras, que era un equipo muy fuerte en ese aspecto”, señaló.

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“Arabia tiene muy buenos futbolistas. En Europa no suenan tanto, pero conozco a muchos de ellos y sé que tienen muchas capacidades. A lo mejor están un poco más acostumbrados al clima, pero vamos a pensar en nosotros”, destacó.

Un partido que marcará la clasificación de España en esta fase de grupos.

“Es importante siempre -quedar primeros-, pero lo más importante es el partido de mañana. Hay que insistir y ganar, que es nuestro objetivo. Ya luego haremos cuentas”, declaró.

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Por otro lado, Laporte destacó el “grupo magnífico” con el que cuenta la selección española, abogó por “disfrutar estos momentos” en el Mundial y comentó que su relación con Lamine Yamal “ha ido a más” al jugar juntos a la videoconsola.

Por otro lado, tuvo palabras de elogio hacia su compañero en el centro de la zaga, Pau Cubarsí.

“Es un jugadorazo. Con 19 años ha jugado muchos partidos en el Barça y en la selección. Tiene muchos años por delante, se le ven buenísimas maneras”, señaló. EFE

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(foto) (vídeo)