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Odhecaton recrea en el Palacio de Carlos V el sonido de su coronación 5 siglos después

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Granada, 20 jun (EFE).- El Festival Internacional de Música y Danza de Granada recuerda los cinco siglos de la coronación de Carlos V en el palacio de la Alhambra que lleva su nombre, un aniversario en el que el conjunto Odhecaton, dirigido por Paolo Da Col, ofrece un recorrido por el ceremonial cívico y político de aquel hito.

El Palacio de Carlos V será este domingo el escenario de un concierto de música antigua diseñado para recrear el fasto sonoro de la coronación imperial del emperador, celebrada en 1530 en la basílica de San Petronio en Bolonia.

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A través de música vocal e instrumental y con una disposición espacial pensada para el Palacio de Emperador, el programa articula un recorrido entre liturgia, ceremonial cívico y propaganda política para recordar que, en junio de 1526, Carlos V se estableció en la Alhambra.

Su paso por Granada dejó un legado en forma de edificios tan emblemáticos como el Palacio de Carlos V o la Puerta de las Granadas, por lo que la 75 edición del Festival recuerda la efeméride con cuatro conciertos de música antigua.

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El protagonismo lo toman este domingo los conjuntos Odhecaton, La Pifarescha y Pian & Forte, encargados de interpretar la música para la coronación imperial de Carlos V en Bolonia.

El primer concierto del ciclo incluye una misa de Nicolas Gombert, músico del Emperador, compuesta a partir de una de sus famosas canciones, y una serie de motetes, constituyen el eje vocal del programa, que interpreta el Ensemble Odhecaton.

Domina la escritura a gran número de voces, característica de la magnificencia ceremonial, voces instrumentales de corneta, trombones, trompetas o timbales que ofrecerán los conjuntos La Pifaresca y Pian & Forte para evocar la alternancia espacial y sonora propia de San Petroni.

Con la visión artística de Rita Cosentino, que recreará el movimiento escénico, el repertorio traza un recorrido coherente entre solemne liturgia, fasto cívico y simbolismo político, una propuesta que emitirán en directo RNE-Radio Clásica y la UER (Unión Europea de Radiodifusión).

Desde su debut en 1998, el conjunto Odhecaton ha ganado algunos de los premios de grabación más prestigiosos y ha sido reconocido por la crítica como pionero en un nuevo enfoque interpretativo de la polifonía, que basa su interpretación dinámica y expresiva en la declamación de la palabra hablada.

Por otro lado el Fex, la extensión gratuita del Festival, ofrece tres citas este domingo con el coreógrafo e intérprete de Danzante, Cristian Martín, que explicará el proceso creativo de su espectáculo, en el que rescata memorias silenciadas del colectivo LGTBI en la España rural del siglo XX. EFE

mro/rro/lml

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