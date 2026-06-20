Podemos acusa al juez Peinado de haber traspasado "todos los límites de la prevaricación"

Madrid, 20 jun (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández ha acusado este sábado al juez Juan Carlos Peinado de haber traspasado "todos los límites de la prevaricación" con su decisión de enviar a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y retirarle el pasaporte.

"Que el juez Peinado siga en la carrera judicial revela cómo está la Justicia en España. Es una vergüenza y una ignominia. Un señor absolutamente desquiciado que está traspasando todo los límites de la prevaricación con total impunidad", ha escrito el dirigente de Podemos en su cuenta de la red social X.

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Además, ha calificado la decisión tomada este sábado de "infame", "bochornosa" y "terrible".

De una forma parecida ha reaccionado el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez integrado en el grupo Sumar, que ha resumido la postura del juez Peinado con esta frase: "El sadismo togado del 'quien pueda hacer, que haga' se fuma un puro".

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"Cada colegio profesional de la abogacía, asociación de jueces y fiscales, catedrático de derecho y periodista de tribunales que no denuncie dicha barbaridad es cómplice del golpe al Estado de derecho", ha añadido en X.

En concreto, el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

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Y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado. EFE