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Argentina pierde ante Inglaterra en la tanda de penaltis 'shootout' (1-1, 1-3)

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- La selección de hockey de Argentina cayó derrotada este sábado ante Inglaterra en Lee Valley, en las cercanías de Londres, en partido de la Pro Liga al perder en la tanda de penaltis 'shootout' por 1-3 tras igualar en el tiempo reglamentario a un tanto.

Tras dos cuartos en los que el equilibrio presidió el marcador y en los que los albicelestes desperdiciaron varios penaltis córner, Nicholas Bandurak adelantó al cuadro inglés al inicio del tercer periodo.

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Argentina asumió el golpe y en el cuarto aprovechó un penalti córner para igualar el resultado por medio de Tomás Domene y llevar al choque a un final emocionante en el que ninguno de los dos equipos aprovechó sus ocasiones.

Por lo tanto, la contienda tuvo que resolverse en los penaltis. Will Calnan, James Albery y Stuart Rushmere acertaron para Inglaterra y aunque comenzó marcando Lucio Méndez, Argentina cerró al no poder transformar sus lanzamientos Domene, Lucas Toscani y Tobias Martins.

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Argentina no pudo reencontrarse con el triunfo tras perder en sus anteriores encuentros ante la propia Inglaterra (0-5), Australia (1-2 y 2-3). El martes se enfrentará a España en el siguiente encuentro, que pasa a jugarse en el Ernst Reuter Sportfeld de Berlín. EFE

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