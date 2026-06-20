Feijóo pide unidad al PP y se compromete a aprobar un modelo de financiación "justo" para la Comunitat Valenciana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a aprobar un modelo de financiación "justo" para acabar con la "discriminación" a la Comunitat Valenciana, si consigue ser presidente del Gobierno, de cara al ciclo electoral de 2027. El líder del PP ha reclamado también unidad en el partido en este último año de legislatura y ha subrayado que el Consell y los alcaldes "están trabajando": "Estamos haciendo un excelente trabajo en las Alcaldías y en las Diputaciones".

De esta manera se ha expresado el líder 'popular' en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, celebrada este sábado en Sueca. En el encuentro también han participado el presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del PP de Valencia y de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

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Núñez Feijóo ha aseverado que si es presidente del Gobierno aprobará un sistema de financiación "justo" para asegurar "las mismas obligaciones, los mismos derechos y, por supuesto, el derecho a los servicios públicos en condiciones de equidad y en condiciones de igualdad" para todos los españoles: "Sin españoles de primera o de segunda, sin depender del código postal".

El líder 'popular' ha remarcado que eso se consigue con un modelo de financiación "justo" que "reponga lo que se debe", así como la "igualdad" de la Comunitat Valenciana con otras autonomías. "Me he comprometido y me comprometo a acabar con la discriminación a la Comunitat Valenciana. A aprobar un modelo de financiación", ha subrayado.

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Según Feijóo, la Comunitat Valenciana "tiene sed de justicia y sed de financiación justa" y para eso "es para lo que sirve el presidente del Gobierno". "El presidente del Gobierno --ha abundado-- no es de las comunidades que le vote o de los que no le vote. El presidente del Gobierno, desde que asume una responsabilidad, no es para los que le han votado o los que reflejan en su partido. El presidente del Gobierno es para todos los españoles". "No puede haber una discriminación a la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

En alusión a los socios de Gobierno y el propio Ejecutivo, Feijóo ha afeado que "no se puede pactar bilateralmente". "Usted puede hablar conmigo lo que quiera, pero si todos los que están en esta fila resulta que de las conversaciones que voy a tener con usted se van a ver reflejados. Usted cuénteme lo que quiera, pero el pacto es con todos ellos", ha insistido para recalcar que "no se puede entregar el dinero de todos a uno porque los demás tienen derecho a conocer cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos y exactamente por qué se le da esto y se le quitan los demás".

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Dicho esto, ha criticado que "ahora dicen que el sistema de financiación es injusto para una comunidad autónoma, justamente aquella que fue la que implantó el sistema a toda España". "No puede ser que, si resulta que necesito siete votos de un partido independentista (...), el resto de España tiene que pasar por el aro de lo que diga un partido que tiene menos del 1% de representación", ha afirmado.

MOTOR "GRIPADO"

Por ello, ha dicho, "lo importante es servir a nuestro país, lo importante son los servicios a los ciudadanos, lo importante es la igualdad efectiva de los ciudadanos". "Y yo me comprometo a esto y me comprometo porque lo haré", ha enfatizado.

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Para lograr el cambio, Feijóo ha comentado que "necesita" a la Comunitat: "Si la Comunitat Valenciana no funciona, no habrá el cambio con la intensidad que España necesita. Si este motor funciona unido, seremos imparables. Por eso, si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará". Aunque ha reconocido "un partido unido, una familia, ganas, alegría e ilusión".

Dicho esto, ha agregado: "Nuestros alcaldes y alcaldesas están trabajando. Estamos haciendo un excelente trabajo en las Alcaldías. Estamos haciendo un excelente trabajo en las Diputaciones. Os puedo asegurar que en este año nos queda construir juntos y mejorar la vida de la gente. Y para lograrlo, no hay más materia prima que la unión, que el convencimiento y que 'treballar, treballar, treballar'".

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DANA: "EL GOBIERNO OS DEJÓ SOLOS"

Sobre la riada del pasado 29 de octubre de 2024, Feijóo ha cargado contra el Gobierno por "la falta de respeto, la falta de responsabilidad y la utilización --política-- de la dana" contra el Consell. "No lo olvidaré. Fue injusto. Os trataron de forma injusta", ha lamentado.

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Y ha apuntado: "Os debemos reparar lo que no os hemos ofrecido en el momento que fue necesario: la emergencia que teníamos. El Gobierno os dejó solos. Es injusto y lo he vivido y lo conozco y lo sé. Yo no lo haré".

"TRABAJAR, TRABAJAR Y TRABAJAR POR EL FUTURO"

Por su parte, Llorca ha hecho hincapié en que hay que "trabajar, trabajar y trabajar" en el "futuro" de España y de la Comunitat Valenciana: "Para que España tenga un buen futuro, pasa por que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles. Así que al volver de las vacaciones, a trabajar, trabajar y trabajar por el futuro de España, por el futuro de la Comunitat Valenciana".

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El líder del PPCV ha comentado que "todos" quieren que Feijóo sea el presidente del Gobierno para que "devuelva a la Comunitat lo que nos han quitado los sanchistas y los socialistas de España". "Si hay una tierra que ha estado castigada y humillada por el sanchismo, es la Comunitat Valenciana, que hemos sufrido muchísimo. En el peor momento que hemos sufrido jamás nos dejaron solos. Por eso, si en algún sitio te tienes que llevar la convicción de que vamos a trabajar dejándonos la piel para que seas presidente de España, es aquí. Vamos a ir a todos los rincones de la Comunitat a buscar el último voto posible para que seas presidente", ha señalado.

Llorca también se ha mostrado "convencido" de que Feijóo será presidente del Gobierno porque el Ejecutivo actual es "insostenible". "Es una legislatura que no debió empezar con Pedro Sánchez como presidente de los españoles", ha remachado.

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"ESTABILIDAD"

Y Vicent Mompó ha manifestado que España "necesita estabilidad": "Necesitamos regenerar la política. Una regeneración basada en la ejemplaridad". A juicio del dirigente 'popular', el país "necesita urgentemente" a Feijóo como presidente del Gobierno porque España "necesita volver a confiar, necesita volver a creer; necesita un gobierno que nos una y que gestione". "Un gobierno --ha remarcado-- que nos diga la verdad".

En este sentido, ha indicado que el "camino no es fácil" en "la España de Pedro Sánchez" y ha subrayado que su preocupación es que los servicios públicos "funcionen" y que "los impuestos sirvan para mejorar la vida de nuestro pueblo". "España merece a un presidente mucho mejor del que tiene, muchísimo mejor. Por eso, esta provincia ha trabajado, está trabajando y trabajará para que llegues a la Moncloa", ha dicho.

Asimismo, ha puesto de relieve que "aquí no hay cansancio; lo disimulamos bien, no hay dudas". "Aquí hay ilusión de una provincia que no te va a fallar, de una tierra que será el motor de la victoria que devuelva la sensatez a España. Porque tenemos las ideas claras, tenemos un equipo preparado en todas las comarcas y la fuerza inquebrantable de una militancia que sabe perfectamente que lo mejor está por venir", ha enfatizado.

Y ha concluido: "Queremos que se nos recuerde por haber estado a la altura, por habernos dejado la piel".