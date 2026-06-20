Armengol dice adiós a la política balear admitiendo "errores" pero rechazando las "lecciones de corrupción" del PP

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha dicho adiós a la política balear admitiendo "errores y momentos complicados" en el partido pero rechazando las "lecciones de corrupción" que les puedan llegar desde el PP.

Es uno de los temas que ha abordado en el discurso, de alrededor de una hora, que ha ofrecido la mañana de este sábado en el Consell Polític del PSIB-PSOE en el que ha anunciado que no se presentará al proceso de primarias del partido y que, por lo tanto, no será candidata a las próximas elecciones a la presidencia de Baleares.

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Sí que optará, ha comunicado a la ejecutiva, a encabezar la lista que los socialistas baleares presenten al Congreso de los Diputados, institución que en la actualidad preside.

Armengol ha iniciado su intervención, precedida por un sonoro aplauso, exponiendo su visión acerca del contexto social, económico y político del mundo. A su parecer, algo necesario para preparar al partido de cara al próximo ciclo electoral.

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"Creo que no descubro nada si digo que el mundo está en un momento de complejidad enorme. Lo más grave es que algunos, pocos pero muy poderosos, están intentando acabar con el derecho internacional y el multilateralismo para intentar lograr un mundo sin paz ni diálogo. Es gente que siempre se mueve por su bolsillo y está tratando, de alguna manera, de perturbar las democracias e influir en aquello por lo que hemos luchado", ha advertido.

Lo intentan hacer, ha expuesto, a través de los "grandes tecno-oligarcas" y su influencia en los teléfonos móviles. "Condicionan con mensajes falsos, intencionados y absolutamente perversos. No es solo una cuestión de política de derechas o de izquierdas, sino de como defendemos las democracias y los derechos", ha subrayado.

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El mundo que estas personas pretenden instaurar, según la socialista, es uno dominado por "los mensajes de odio, racistas, machistas, xenófobos, que ignorar a los más vulnerables y nos enfrentan unos a los otros".

En ese contexto, ha puesto en valor la postura "valiente, decidida y comprometida" del presidente Pedro Sánchez y su Gobierno "de paz, diálogo, reglas y normas".

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LOS "ERRORES" DEL PSOE

Armengol ha reconocido que en el partido "se han cometido errores", pero ha reivindicado que la respuesta ha sido "poner orden con los valores socialistas".

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"Somos un partido fundado hace más de 146 años que está aquí para transformar la vida de la gente a mejor y cree en la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Estos son nuestros valores, y no otros", ha incidido.

Pese a los "momentos complicados" que se viven y se han vivido en el seno del partido, ha defendido, no aceptarán "lecciones de corrupción" del PP. El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, "es el único que tiene que ir a juicio por corrupción" en el archipiélago, ha recordado.

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"Que cada uno apechugue con su presente y su futuro. Yo estoy orgullosa del presidente y del futuro del PSOE", ha remarcado.

Ha sido entonces cuando ha hecho una enmienda de los tres años de mandato de su sucesora en la presidencia del Govern, la 'popular' Marga Prohens, a quien ha acusado de gobernar de la mano de la "extrema derecha" y adoptar "un discurso ultraliberal y de deshumanización absoluta".

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"Es lo que están aplicando. Se ríen mucho, se hacen los simpáticos... Pero lo que se mide no es si vas bien vestido o maquillado, sino las políticas que haces cuando gobiernas", ha criticado. "Y en esta tierra no tenemos un gobierno serio y riguroso, que analice la situación real, que vea el mundo, que se alinee. ¿Cuántas veces habéis oído a la presidenta decir que está en contra de las políticas de Netanyahu?", ha proseguido.

EL PP Y VOX "SON LO MISMO"

La líder socialista ha definido el mandato de Prohens como el de la "segunda balearización" del archipiélago, un término concebido para describir la urbanización del litoral y la turistificación.

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"Hace muchos años, cuando gobernaba Cañellas, ya dijo que quería que Baleares fuese la segunda residencia de Europa, y eso es en lo que han trabajado siempre. Lo único que les interesa es el dinero de unos pocos, que son quienes tienen el suelo y quieren urbanizar nuestra tierra", ha recriminado.

También se ha mostrado contraria a la "alianza ultra" del PP con Vox, fruto de la cual se ha instaurado una "prioridad nacional" que depende, sin embargo, de la capacidad económica de las personas.

Armengol, asimismo, ha criticado la falta de vivienda pública, que no se haya topado el precio de los alquileres, las viviendas vacacionales, la gestión de la sanidad pública, la masificación turística, los atascos en las carreteras, el rechazo a la condonación de deuda o la oposición a la propuesta del sistema de financiación autonómica.

"Se tiene que ser valiente y contundente. No podemos crecer siempre, hay que buscar equilibrios entre los residentes y los turistas, entre el paisaje que tenemos ahora y el que queremos dejarle a nuestros hijos y nietos", ha contrapuesto. "El PP no necesita a Vox para hacer barbaridades, porque son exactamente lo mismo", ha sentenciado.