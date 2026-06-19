Mikel Merino vuelve con el grupo y Víctor Muñoz retoma su recuperación

Chattanooga (EE.UU.), 19 jun (EFE).- La selección española llevó a cabo este viernes su último entrenamiento en Chattanooga (Tennessee) antes de poner rumbo a Atlanta para disputar el segundo partido del Mundial ante Arabia Saudí, el domingo, en el que Mikel Merino estará, pero Víctor Muñoz no.

Mikel Merino volvió a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros tras dos sesiones en las que llevó a cabo un plan especializado con el objetivo de no asumir riesgos tras un tramo final de temporada en el que una lesión en el pie le tuvo alejado cuatro meses de los terrenos de juego.

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El centrocampista del Arsenal disputó entre 20 y 30 minutos en los últimos tres partidos de España -dos amistosos y uno oficial- en su vuelta a los terrenos de juego.

Por su parte, Víctor Muñoz sufrió durante el jueves una “dolencia muscular adicional” a la que llegaba a la concentración, que le hace ser duda para poder participar en el Mundial, dependiendo de la altura a la que llegue la selección española, y empezó su recuperación este viernes.

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El reciente fichaje del Liverpool, procedente de Osasuna, salió al césped de la Baylor School, campo base de la selección española durante la fase de grupos de este Mundial, con el entrenamiento ya empezado para ejercitarse en una bicicleta estática.

Entrenamiento que tuvo otro protagonista: Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona disputó 20 minutos ante Cabo Verde y su titularidad contra Arabia Saudí está sobre la mesa, ante la necesidad de España de conseguir los tres puntos contra Arabia Saudí por no poder pasar del empate a cero en el debut.

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Luis de la Fuente aseguró que está para 60 minutos, el futbolista que sería “innecesario jugar un partido entero”. El mensaje está claro y le toca decidir al seleccionador si cuenta con él de inicio o como revulsivo desde el banquillo. EFE

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