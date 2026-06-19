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La Fórmula 1 del mañana, hoy: 35 % menos de emisiones y más aficionadas jóvenes

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Alba Calzado

Madrid, 19 jun (EFE).- Un 35 % menos de emisiones de carbono en ocho años. Objetivo: 50 % menos para 2030. Combustibles alternativos sostenibles para coches, generadores, camiones y aviones. El sector de las mujeres jóvenes, cada vez más interesado. Y Madrid, ejemplo de conexión entre la ciudad y el Gran Premio. Es la Fórmula 1 según sus directivas Ellen Jones y Louise Young.

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La directora de sostenibilidad, incide en los últimos datos en el camino hacia las emisiones cero. “Desde 2018, hemos sido capaces de reducir nuestras emisiones en un 35 %, y eso nos deja en el camino de conseguir nuestro objetivo de reducir las emisiones en un 50 % para 2030”, comienza.

La directiva destaca el desarrollo de proyectos en todas las vertientes del deporte, desde los coches de carreras hasta la parte logística, incluyendo la organización del calendario. La huella de carbono en viajes y desplazamientos entre Grandes Premios ya se ha reducido un 27 % desde 2018; en las fábricas e instalaciones, un 64 %; y, en las carreras en sí, un 17 %.

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“El combustible que utilizan los coches en 2026 es sostenible, no se hace a partir de las fuentes de los combustibles fósiles. También tenemos combustibles sostenibles en nuestra flota de aviones para logística: más del 40 % de las emisiones están cubiertas por aviación sostenible. Los combustibles alternativos también se usan en nuestra temporada europea en los camiones, y en los generadores que controlan el ‘paddock’”, explica Jones.

Además, detectan que los aficionados están interesados en conocer esas innovaciones. “Normalmente saben más de nuestras iniciativas de sostenibilidad y su tecnología que las personas que no son aficionadas. Quieren saber más, cómo se puede avanzar. El deporte crea ese punto de interés. Y nos dirigimos también a otros negocios, para decirles cómo son las buenas prácticas y qué podrían estar haciendo”, añade.

Todas esas innovaciones se verán en el Gran Premio de Madrid en septiembre, que se suma en el calendario al de Cataluña. Louise Young, directora de promoción de carreras, reconoce las virtudes del país: “España ya era la envidia de muchos por tener uno, pero ahora será la envidia de todos por tener dos. Hay una cultura del deporte de motor, historia y herencia. Sabemos de la profundidad de la afición de aquí”.

“Madrid va a ser un ejemplo fabuloso, espero y creo, de lo que puede ser ser sede de un Gran Premio. El ejemplo que va a mostrar Madrid es cómo la ciudad puede estar conectada con el Gran Premio y el Gran Premio con la ciudad”, apunta, sobre la capital española.

A cambio, la Fórmula 1 dejará en la capital de España su legado. “Vemos la cadena de suministro que crece detrás de los Grandes Premios, hay industrias completas que crecen tras los Grandes Premios. Los elementos que ves en el Gran Premio se pueden obtener a nivel local y aportar a la comunidad. Uno de los elementos del legado más importantes son las oportunidades de formación y empleo que deja”, señala Young.

Madrid se suma a un calendario de 24 pruebas. Esta temporada todo apuntaba a que serían 22, después de la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Baréin a causa de la guerra, pero Young confiesa que tienen “algunas esperanzas de poder volver a poner en el calendario uno de estos eventos este año”.

La ampliación de la temporada tiene que ver con llegar a nuevos mercados, pero no es la única manera. “Hay muchas formas de estar presentes y aparecer en nuevos mercados. Pasamos mucho tiempo en los mercados ya existentes, como Estados Unidos, un lugar en el que hacer énfasis para nuestro programa comercial. Hay muchas oportunidades todavía para nosotros y podemos aprovecharlas de formas diferentes”, opina.

En línea con esa estrategia de penetración, Young destaca el afán de la Fórmula 1 de “ser la inspiración de nuevas narrativas culturales”. Es ambiciosa: “Lo hemos hecho muy bien en Las Vegas, que se ha convertido en un evento increíble repleto de estrellas, tener a Beyoncé en un coche con Lewis Hamilton es el tipo de historia que llena los titulares. Al margen del Gran Premio, pero relacionados con el Gran Premio”.

Sin olvidar, eso sí, que el núcleo debe ser el deporte. “Es la razón por la que estamos aquí. Pero, para hacer crecer el perfil del deporte, usamos otros elementos, como la cultura, la tecnología, la innovación, y eso hace el total, pero en el centro está el deporte”, recuerda Young.

En esa innovación se encuentra la ampliación de la audiencia potencial de la Fórmula 1. La directiva reconoce “un plan estratégico para un resultado tangible”: el segmento de población en el que más crece la afición a la Fórmula 1 es el de mujeres de entre 24 y 35 años. Ahora, además, comienzan a interesar a una audiencia todavía más joven, a la que pretenden convertir “en los aficionados del futuro”.

El deporte de motor no deja de reinventarse, y la innovación va de la mano con la sostenibilidad. “Queremos demostrar que puedes hacer crecer la riqueza, organizar eventos más sostenibles, trabajar con todos los equipos y carreras y reducir las emisiones en términos absolutos. Lo podemos hacer porque estamos alineados a nivel estratégico”, termina Ellen Jones. EFE

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