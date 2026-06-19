Un niño británico de 3 años está en estado crítico después de que un hombre lo lanzara al recinto de los cocodrilos en un zoológico: la policía investiga el suceso

Un cocodrilo. (Foto: Agencia Andina)

Un niño de tres años permanece en estado crítico tras resultar gravemente herido al caer en el recinto de cocodrilos del zoológico Johnsons of Old Hurst, cerca de Huntingdon, Inglaterra. La policía del condado de Cambridgeshire detuvo a un hombre de 30 años, originario de Norfolk, bajo sospecha de intento de asesinato, tras el incidente ocurrido en pleno día.

Las autoridades confirmaron que el niño y el detenido no se conocían. El pequeño fue trasladado de urgencia al Addenbrooke’s Hospital de Cambridge, donde permanece ingresado. Según los médicos, su estado es “crítico pero estable”, ha informado la BBC. Ninguna fuente oficial ha precisado si las heridas fueron causadas por mordeduras de los animales. La jefa inspectora Verity McCann declaró: “En este momento estamos hablando con las personas que estaban en el zoológico durante este angustiante incidente para comprender mejor las circunstancias”. Además, subrayó que “no creemos que el hombre arrestado y el niño se conocieran”.

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Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre habría empujado al niño deliberadamente dentro del recinto, según fuentes policiales, aunque remarcaron que los detalles siguen bajo revisión. El portavoz del zoológico expresó: “Nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia”. Además, anunció el cierre temporal del área Tropical House “por respeto a la familia”, mientras que el resto del parque sigue abierto.

El representante del distrito, Charlotte Lowe, admitió a la BBC sentirse “conmocionada” tras conocer la noticia. “Tener algo así aquí es simplemente increíble”, comentó. Destacó que el recinto contaba con medidas de seguridad, como vidrio Perspex y pasarelas elevadas, y recordó que el lugar es un destino popular.

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Fue lanzado a un foso a más de 4 metros de profundidad

El comisionado de policía, Darryl Preston, reconoció: “Solo puedo empezar a imaginar el trauma que están viviendo los implicados”. El diputado por Huntingdon, Ben Obese-Jecty, pidió evitar la especulación y confirmó que el caso se trata como “incidente crítico” por parte de la policía local. Un vecino de la zona, que prefirió no ser identificado, describió haber escuchado “muchas sirenas” y la llegada del helicóptero médico. Otro residente, Mike Annicelli, recordó que la altura de las pasarelas era de 1,2 metros y que el foso de los cocodrilos se encontraba a unos 4,5 metros de profundidad.

El zoológico Johnsons of Old Hurst es una instalación familiar que, según su web, “alberga más de 100 fascinantes animales”, incluidos cocodrilos, leones africanos y un tigre de Bengala. Los cocodrilos se encuentran en un antiguo establo reconvertido, con grandes piscinas rodeadas de vegetación tropical y pasarelas metálicas elevadas.

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La dirección del parque reiteró: “Si tienen respuestas sobre el incidente, diríjanse a la policía de Cambridgeshire”. Mientras tanto, el recinto de la Tropical House sigue cerrado y el resto del zoológico permanece abierto al público. El caso sigue en investigación, sin que hasta el momento se hayan revelado el móvil del detenido ni detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del suceso. Las autoridades se mantienen en contacto con la familia del menor y acompañan su evolución médica.