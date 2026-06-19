En el último día de huelga médica antes del verano, Sanidad dice que "ha hecho su trabajo"

Madrid, 19 jun (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que el Gobierno "ha hecho su trabajo" con la aprobación del Estatuto marco "que mejora claramente las condiciones laborales" del sistema nacional de salud, cuando concluye este viernes la última jornada de huelga de los médicos antes del verano.

"El Estatuto marco recoge, dentro de sus competencias, todas las reivindicaciones de los profesionales, todas las reivindicaciones y malestares legítimos que puede recoger estatuto básico estatal" para poner límites y armonizar de alguna manera que un profesional en Galicia trabaje con las mismas condiciones que otro en Murcia, Madrid o Barcelona, ha explicado la ministra en la sede del ministerio.

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García ha reiterado que "son las comunidades autónomas las que tienen que materializar esas condiciones laborales" y ha recordado que "muchas comunidades ya han pactado con los sindicatos médicos esa materialización de las mejoras, como la eliminación de las guardias de 24 horas".

El último día de huelga antes del verano, el conflicto sigue enquistado y podría derivar en un paro indefinido este otoño, según han advertido los seis sindicatos convocantes.

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"El Ministerio hace su trabajo y ha trabajado para poner encima de la mesa una reforma laboral sanitaria, que es la primera reforma laboral sanitaria en 23 años para mejorar las condiciones laborales" y que "sienta las bases para las próximas décadas", ha concluido. EFE