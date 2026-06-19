El PSOE acusa al PP de saltarse el Reglamento del Senado con la moción que pide elecciones y exige a Rollán paralizarla

El PSOE ha exigido al presidente del Senado, Pedro Rollán, que no admita a trámite la moción del PP que pide un adelanto electoral, acusando a los 'populares' de usar su mayoría absoluta para "saltarse" el Reglamento de la Cámara Alta, ya que creen que disolver las Cortes es una facultad exclusiva del presidente del Gobierno, tal como ya dictaminó el Congreso.

Así lo ha trasladado el PSOE del Senado en un comunicado después de que los 'populares' anunciaran que el Pleno del próximo miércoles votará una moción del PP calcada a la enmienda que registró Junts en el Congreso pidiendo un adelanto electoral y que la Mesa de la Cámara Baja inadmitió.

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"Estamos ante un nuevo intento del PP de convertir el Senado en el sumidero de sus ocurrencias, saltándose el Reglamento de la Cámara Alta para debatir en ella lo que el Congreso de los Diputados ya desestimó: forzar un adelanto electoral a sabiendas de que la convocatoria de elecciones es competencia exclusiva del Presidente del Gobierno", han denunciado los socialistas.

El PSOE hace alusión al punto 174.2 del Reglamento del Senado en el que se mandata "de manera expresa" que no se admitan a trámite las mociones que "realicen declaraciones que contengan solicitudes de actuación dirigidos a otros órganos u otros Poderes del Estado, incluidos los propios del Senado o del Congreso, de tal modo que no se respete su autonomía e independencia".

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Por ello, los socialistas han reclamado de manera formal a Pedro Rollán que no lo admita trámite.

"En vez de utilizar los instrumentos constitucionales como la moción de censura, el PP busca atajos como este para eludir sus propias responsabilidades como principal partido de la oposición, aunque para ello tenga que lanzar a unas instituciones contra otras, y rozar la estabilidad del Estado", sentencia el PSOE.

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