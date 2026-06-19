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Funcas prevé una inflación del 3,3 % este año, seis décimas más, pese al alto el fuego

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Madrid, 19 jun (EFE).- Funcas prevé que la inflación se situará de media este año en el 3,3 %, seis décimas más que la estimada antes del estallido de la guerra en Irán (2,7 %), porque las consecuencias del alto el fuego tardarán unos meses en reflejarse en los precios de consumo.

En un comunicado remitido este viernes, Funcas explica que esta tasa tiene en cuenta la reversión a finales de este mes de las rebajas fiscales del Gobierno, pero que de mantenerse éstas finalmente hasta octubre la inflación se quedaría en el 3,1 %.

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Para Funcas, el acuerdo de alto el fuego y de normalización del tráfico marítimo en el golfo Pérsico aporta "un respiro a la economía mundial y reduce las presiones inflacionarias en la economía española".

"Bajo el supuesto de una rápida entrada en vigor del acuerdo y de su respeto, la situación de escasez de hidrocarburos y de otras materias primas podría desaparecer en las próximas semanas", dice, aunque "la inflación todavía tardará unos meses en volver a la senda anterior al conflicto".

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Esto se debe a que el shock de precios generado por la guerra seguirá propagándose a través del tejido productivo.

Además, la retirada de las rebajas fiscales sobre los combustibles supondrá un incremento de la tasa de inflación de entre 8 y 9 décimas porcentuales.

"Suponiendo que los precios energéticos evolucionen en línea con los mercados a plazo, y que las rebajas fiscales se reviertan a finales de este mes, se prevé que el IPC subirá un 3,3 % en el conjunto del año, frente al 2,7 % antes del estallido del conflicto. Si las rebajas se mantienen hasta octubre, el IPC subiría un 3,1 %", detalla el comunicado.

En ese caso, el efecto escalón de la subida de impuestos se prolongaría hasta septiembre del año que viene en lugar de hasta junio, de modo que la tasa media anual de inflación de 2027 sería más elevada que en el caso de llevar a cabo la normalización impositiva a partir del 1 de julio.

En lo que se refiere a los precios de los combustibles, principales responsables del aumento de la inflación, no regresarán a los niveles anteriores a la guerra este año, debido a la permanencia del precio del crudo por encima de los niveles del inicio del año. EFE

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