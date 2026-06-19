Las peticiones de justicia gratuita subieron en España un 1,7 % en 2025 hasta 1.155.311

Salamanca, 19 jun (EFE).- Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en España alcanzaron en 2025 la cifra de 1.155.311, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento respecto a 2024 y consolida la tendencia al alza de los últimos años.

Estos datos están contenidos en el XX informe del Observatorio de la Justicia Gratuita y han sido facilitados este viernes en rueda de prensa por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, en el marco de las jornadas sobre el turno de oficio que esta institución ha celebrado en Salamanca.

PUBLICIDAD

La comunidad autónoma con mayor número de solicitudes fue Cataluña, seguida de Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

El número de solicitudes por territorios fueron: 267.002 en Cataluña, 232.766 en Andalucía, 158.945 en Madrid, 126.233 en la Comunidad Valenciana, 55.745 en Galicia, 43.059 en Castilla y León, 41.278 en Castilla-La Mancha, 40.784 en Murcia, 38.472 en Baleares, 36.036 en Canarias, 26.715 en el País Vasco, 18.032 en Aragón, 17.774 en Extremadura, 16.795 en Asturias, 14.808 en Navarra, 8.340 en Cantabria, 5.220 en Ceuta, 5.128 en La Rioja y 2.612 en Melilla.

PUBLICIDAD

A pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio por las condiciones en las que se presta con unas retribuciones "cada vez más obsoletas y ridículas", que las hacen poco atractivas sobre todo para los más jóvenes, ha comentado Salvador González.

Mientras que el número total de letrados en España aumentó de 148.867 a 149.515 (648 profesionales más, lo que supone un crecimiento del 0,4 por ciento en 2025 respecto a 2024), los adscritos al turno de oficio disminuyeron.

PUBLICIDAD

En 2025 continuó la tendencia descendente del número de abogados inscritos hasta los 38.871, frente a los 39.941 de 2024 o los 45.275 de 2020, lo que supone un descenso acumulado en el total de este periodo del 14,1 por ciento.

Salvador González ha reclamado una nueva ley reguladora de justicia gratuita y una mejora urgente de las condiciones laborales y retributivas de los abogados de oficio.

PUBLICIDAD

Y ha dicho que ha trasladado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la preocupación de la Abogacía por esta tendencia descendente que continúa en los que va de 2026 así como las sugerencias de todos los colegios y asociaciones de abogados para el anteproyecto de la nueva Ley de Justicia Gratuita.

Las autonomías con más abogados adscritos al turno de oficio fueron Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia.

De los profesionales del turno de oficio, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento mujeres, la mayoría con una edad de entre 50 y 59 años y con más de 32 años de ejercicio profesional.

PUBLICIDAD

La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2 por ciento hasta superar los 355 millones de euros.

Este aumento se debe al incremento de las solicitudes y a que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco subieron sus baremos de retribución a lo largo el año.

PUBLICIDAD

La autonomías que más invirtió en este servicio fue de nuevo Cataluña (48,4 millones de euros), seguida de Madrid (42 millones), Comunidad Valenciana (36 millones) y Andalucía (30 millones).

Así por territorios Cataluña invirtió 70.504.677 euros, Madrid 57.288.703, Comunidad Valenciana 52.953.368, Andalucía 48.167.194, Canarias 25.784.457, País Vasco 19.414.049, Galicia 15.180.840, Castilla y León 10.948.204, Murcia 9.286.038, Asturias 9.050.915, Castilla-La Mancha 8.921.675, Baleares 8.53.035, Aragón 4.572.419, Navarra 4.060.882, Extremadura 3.737.535, Cantabria 2.770.799, La Rioja 1.604.208, Ceuta 1.598.281 y Melilla 985.953. EFE

PUBLICIDAD