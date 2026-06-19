Detienen en Sevilla a la cuidadora de una anciana a la que robó más de medio millón en joyas

Joyas recuperadas por la Policía Nacional en Sevilla. (Policía Nacional/Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una mujer acusada de robar dinero y una importante colección de joyas a una anciana a la que prestaba asistencia y cuidados diarios. Las joyas presuntamente sustraídas por la cuidadora están valoradas en más de medio millón de euros, según ha informado EFE.

La familia de la víctima denunció la desaparición de diversos objetos de valor en la vivienda, entre las que se encontraban las piezas con un importante valor económico y sentimental que habían pasado de generación en generación.

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Las primeras pesquisas, según han señalado fuentes oficiales, ya centraron la investigación en una persona que era del entorno más cercano de la perjudicada, con la que mantenía una relación de plena confianza porque se encargada de su atención cotidiana.

Los investigadores recopilaron diversos indicios que apuntaban a que la sospechosa habría presuntamente aprovechado ese acceso privilegiado al domicilio para realizar diversas sustracciones, así como la situación de vulnerabilidad de la anciana.

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Las joyas han sido recuperadas

Tras la obtención de la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo el registro del domicilio de la investigada, donde se encontraron gran parte de las piezas que habían desaparecido, así como dinero relacionado con los hechos que se estaban investigando.

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La familia, según ha señalado EFE, ha podido recuperar una parte muy significativa de su patrimonio, al ser recuperados entre los efectos la importante colección de joyas.

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Tras el hallazgo de las piezas sustraídas, la cuidadora de la anciana ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta responsable de los hechos investigados, según ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

*Con información de EFE