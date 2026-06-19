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La alero Berta Ribas tampoco continuará en el Spar Girona

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Girona, 19 jun (EFE).- La alero catalana Berta Ribas se ha convertido este viernes en la novena baja confirmada del Spar Girona para la próxima temporada, según ha anunciado el club catalán.

Ribas, de 22 años y 183 centímetros, llevaba tres años en el equipo catalán como jugadora de rotación y esta última temporada ha disputado 12 partidos en las competiciones estatales, con un promedio de cuatro minutos.

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El Girona continúa el proceso de reconstrucción de la plantilla, pues en las últimas semanas ha anunciado también las bajas de Anna Badosa, Marta Canella, Arica Carter, Laura Cornelius, Mariam Coulibaly, Klara Holm, Juste Jocyte y Lola Pendande.

De momento, ha anunciado los fichajes de las bases Juana Camilión e Iyana Martín, la escolta Madison Conner y la interior Tilbe Senyurek. EFE

asm/vmc/jpd

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