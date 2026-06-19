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Fredi responde a Nafti: "No celebramos nada, disfrutamos con nuestra afición"

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Vigo, 19 jun (EFE).- Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, respondió este viernes al tunecino Mehdi Nafti, quien el pasado sábado se quejó de que la plantilla celeste “celebrase” sobre el césped de El Toralín el empate sin goles que habían firmado ante la Ponferradina en el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda.

“En la vida me enseñaron que una de las cosas más importante es ser feliz. Muchas veces la felicidad no se valora y, a veces, disfrutar con tu afición es ser feliz. Nosotros no celebramos nada, disfrutamos con nuestra gente. Fue lo único que hicimos. No es lo mismo disfrutar que celebrar”, afirmó Fredi.

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En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, el técnico gallego habló de la dureza con la que jugaron los futbolistas del conjunto berciano en ese primer partido.

“Sacamos de centro y en el segundo dos a Óscar ya lo agreden. Además, nuestros delanteros fueron agarrados por sus centrales durante todo el partido. Fue un partido superdifícil y ahora todo eso se va a multiplicar porque en el partido de vuelta ya no hay otro. Por eso, será fundamental no equivocarnos”, indicó.

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Agradeció que Balaídos vaya a rozar el lleno porque entiende que sus jugadores tendrán “momentos de sufrir” y ahí necesitarán “el apoyo” de los aficionados para sobrevivir ante un rival con “muchísimo potencial”.

“En Barreiro o Balaídos estábamos jugando con 1.500 o 2.000 aficionados y, de repente, nos vamos a encontrar en un escenario con cerca de 20.000. Esto es histórico, a ver si somos capaces de dar un pasito y entrar en la historia del club”, manifestó.

Fredi dejó claro que su equipo no especulará con el resultado pese a que el empate le vale para evitar la tanda de penaltis, e incidió en que la Ponferradina sigue siendo favorita pese al 0-0 del primer partido “tanto por su historia como por la experiencia de sus jugadores”.

“No podemos jugar pensando que el empate nos vale, nosotros tenemos que salir a por el partido y a por el rival. Nuestra idea es ponernos por delante en el marcador porque puede ser muy importante”, subrayó.

El entrenador celeste admitió que la semana se ha hecho “muy larga” porque todos están “deseando” que llegue el partido, el cual espera “muy exigente” porque se enfrentan a un rival al que es “muy difícil” crearle ocasiones. EFE

dmg/jpd

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