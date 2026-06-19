Resines pide regular la IA en el cine: Es peligroso que se alimente del trabajo de todos

Santa Cruz De Tenerife, 19 jun (EFE).- El actor Antonio Resines ha pedido este viernes que se regule la inteligencia artificial (IA) porque es "peligroso", ha dicho, que se "alimente" de imágenes y del trabajo de todos, como los guionistas, por lo que ha pedido que se legisle en el ámbito de la propiedad industrial.

Antonio Resines se ha pronunciado de esta manera durante un encuentro con medios de comunicación en Santa Cruz de Tenerife con motivo de su asistencia mañana a la primera edición de los Premios Anillos de Oro de las series españolas, en donde recibirá el premio de honor por su trayectoria artística.

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Resines ha recordado que hace dos años "se paró Hollywood" con una huelga de guionistas y actores precisamente por el uso fraudulento de la inteligencia artificial, y ha admitido que de él mismo se han creado avatares, "pero me han pedido permiso".

El problema es que se puede usar libremente las imágenes de los actores para "alimentar" la IA y se ha mostrado abiertamente en desacuerdo: "¡Que la alimente su p. m.!", al tiempo que ha discrepado de que se regule por la vía del derecho laboral.

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A su entender, "lo que no se puede es no regular", porque "es peligroso", ya que afecta a todos los sectores creativos, como cuando alguien le ha indicado que un guion que había recibido "estaba hecho con ChatGPT".

Ha considerado por ello que ve "muy complicado" el futuro del cine "físico", aunque va a seguir existiendo, y ha apuntado a que se mantienen los niveles de recaudación por películas concretas, como los estrenos de Spielberg y de Santiago Segura, pero el resto en ocasiones ni siquiera tienen dinero para la promoción y van directamente a plataformas.

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"Es algo asombroso que se estén manteniendo las cifras" de ingresos, aunque no en los niveles previos a la pandemia de 2020, ha señalado el intérprete de 'Ópera prima', para precisar entre risas que él también va menos al cine "y eso que pago 3 euros porque tengo más de 65 años".

Resines, que ha rodado más de 150 películas, ha señalado también que "la culpa" de que sea uno de los actores más queridos de España "es de las series", pues con ellas se produce el fenómeno de que "entras en las casas de las personas y te hace ser más cercano".

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Incluso se le acercan niños de 5 años "con una admiración rayana en la adoración", porque series como 'Los Serrano' se han convertido "en un referente irrepetible".

Por ello su paso a un papel dramático, como el que realizó en 'La buena estrella', de Ricardo Franco, que le hizo merecedor del Goya, le dio "miedo y respeto" hasta que comenzaron los ensayos con sus coprotagonistas, Maribel Verdú y Jordi Mollá.

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Fue la misma película en la que Franco se dio cuenta de que su diabetes le estaba llevando a la ceguera cuando insistía en repetir una y otra vez un plano en el que Resines debía sonreír, y sonreía, pero el director no lo captaba, hasta que al darse cuenta pasó a rodar "en primerísimos planos", lo que le confirió un carácter único al filme.

Resines tiene previsto estrenar el 10 de julio su próxima película, 'Haciendo amigos', rodada en parte en Fuerteventura, sobre lo que ha subrayado cómo en poco tiempo el sector audiovisual en Canarias ha generado "una industria tremenda". EFE

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(foto) (vídeo)