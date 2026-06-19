Prisión por agresión sexual para el detenido al que se halló un cadáver en su nevera

Castellón, 19 jun (EFE).- La titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer 2 de Castellón ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras la denuncia de agresión sexual presentada por la asistenta, del hombre detenido al que además se encontró en una nevera de su piso en Castellón el cadáver de un varón.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el detenido queda investigado ahora en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de posterior calificación, por varios delitos de agresión sexual.

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La jueza ha tomado esta decisión exclusivamente en relación a esos hechos y esos presuntos delitos sexuales, los únicos por los que ha sido puesto a su disposición el detenido y para los que ella tiene la competencia.

Paralelamente, hay otras diligencias judiciales abiertas en otra plaza judicial, la número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón, para esclarecer las causas de la muerte de un hombre de avanzada edad, cuyo cadáver fue localizado, dentro de un congelador, en el domicilio de mismo individuo.

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Ese hallazgo se produjo durante una entrada y registro en una vivienda de la capital de La Plana en el marco de la denuncia por agresión sexual, pero la Policía Nacional lo sigue investigando y está a la espera del resultado de diversas diligencias policiales y judiciales que han de determinar las causas y circunstancias del fallecimiento, y si éstas tienen relevancia penal.

El hombre fue localizado y detenido horas después en Peñíscola, según fuentes policiales. EFE