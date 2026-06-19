Escolares españoles bautizan a ocho de los satélites de la Constelación Atlántica

Madrid, 19 jun (EFE).- Alumnos de educación primaria y secundaria de centros públicos han puesto nombre a ocho satélites de la Constelación Atlántica, un programa impulsado por España y Portugal para reforzar las capacidades europeas de observación de la Tierra, y alguno de los nombres elegidos son Nereida17, Lince y Orbiterra.

El concurso para denominar a los satélites era una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el objetivo de fomentar el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología espacial.

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El resto de satélites se llamarán Convive, Nerpio, Albor, Ecocentinela y Castellví, en una selección que ha atendido a los criterios de originalidad, creatividad, relación con los objetivos de la Constelación Atlántica, calidad de la justificación presentada por el alumnado y equilibrio de género y representatividad territorial.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que, con esta iniciativa, “la juventud de nuestro país deja su huella en un proyecto que contribuirá a proteger el medio ambiente, a mejorar la respuesta ante las emergencias y a comprender mejor el planeta en el que vivimos”.

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En la elección de nombres se ha buscado construir una narrativa conjunta que refleje los valores de la constelación: océanos, biodiversidad, observación de la Tierra, protección ambiental, cooperación, resiliencia, ciencia y servicio a la sociedad, indica el Ministerio en un comunicado.

Entre los nombres seleccionados, Nereida17 (Océanos y sostenibilidad), une a las nereidas, figuras mitológicas protectoras de los navegantes, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y simboliza el compromiso con la protección de los océanos y la cooperación internacional.

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Lince (Biodiversidad y conservación) se inspira en ese animal ibérico, uno de los grandes éxitos de conservación de la biodiversidad en Europa, y asocia su extraordinaria capacidad de observación a la de los satélites.

Nerpio (Territorio y cielos oscuros) toma el nombre del municipio albaceteño reconocido por la calidad de sus cielos nocturnos y su astroturismo, y pone en valor el papel de la España rural en la cultura científica y espacial.

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Está previsto que la Agencia Espacial Europea (AEE) organice un acto público de reconocimiento en el que se de a conocer la identidad de los ganadores y ganadoras.

La Constelación Atlántica desplegará dieciséis satélites de última generación que operarán de forma coordinada en órbita, de los que España aporta los ocho que han sido ahora nombrados.

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Se trata de un programa de observación de la Tierra dotado con 30 millones de euros y gestionado por la AEE en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA), que avanza ahora hacia su fase de construcción.

Los satélites darán información sobre la superficie terrestre y marítima que se traducirá en servicios de alto valor para la sociedad: apoyo a la gestión de emergencias ante incendios forestales, inundaciones o erupciones volcánicas, seguimiento de la erosión costera, vigilancia marítima y conectividad en zonas remotas.

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Gracias a ellos, España dispondrá de datos clave y de alta precisión para la toma de decisiones en la protección del medio ambiente, la gestión de desastres naturales y la respuesta ante las emergencias climáticas, al tiempo que refuerza su autonomía tecnológica en el sector espacial. EFE