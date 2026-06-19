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Escolares españoles bautizan a ocho de los satélites de la Constelación Atlántica

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Madrid, 19 jun (EFE).- Alumnos de educación primaria y secundaria de centros públicos han puesto nombre a ocho satélites de la Constelación Atlántica, un programa impulsado por España y Portugal para reforzar las capacidades europeas de observación de la Tierra, y alguno de los nombres elegidos son Nereida17, Lince y Orbiterra.

El concurso para denominar a los satélites era una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el objetivo de fomentar el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología espacial.

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El resto de satélites se llamarán Convive, Nerpio, Albor, Ecocentinela y Castellví, en una selección que ha atendido a los criterios de originalidad, creatividad, relación con los objetivos de la Constelación Atlántica, calidad de la justificación presentada por el alumnado y equilibrio de género y representatividad territorial.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que, con esta iniciativa, “la juventud de nuestro país deja su huella en un proyecto que contribuirá a proteger el medio ambiente, a mejorar la respuesta ante las emergencias y a comprender mejor el planeta en el que vivimos”.

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En la elección de nombres se ha buscado construir una narrativa conjunta que refleje los valores de la constelación: océanos, biodiversidad, observación de la Tierra, protección ambiental, cooperación, resiliencia, ciencia y servicio a la sociedad, indica el Ministerio en un comunicado.

Entre los nombres seleccionados, Nereida17 (Océanos y sostenibilidad), une a las nereidas, figuras mitológicas protectoras de los navegantes, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y simboliza el compromiso con la protección de los océanos y la cooperación internacional.

Lince (Biodiversidad y conservación) se inspira en ese animal ibérico, uno de los grandes éxitos de conservación de la biodiversidad en Europa, y asocia su extraordinaria capacidad de observación a la de los satélites.

Nerpio (Territorio y cielos oscuros) toma el nombre del municipio albaceteño reconocido por la calidad de sus cielos nocturnos y su astroturismo, y pone en valor el papel de la España rural en la cultura científica y espacial.

Está previsto que la Agencia Espacial Europea (AEE) organice un acto público de reconocimiento en el que se de a conocer la identidad de los ganadores y ganadoras.

La Constelación Atlántica desplegará dieciséis satélites de última generación que operarán de forma coordinada en órbita, de los que España aporta los ocho que han sido ahora nombrados.

Se trata de un programa de observación de la Tierra dotado con 30 millones de euros y gestionado por la AEE en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA), que avanza ahora hacia su fase de construcción.

Los satélites darán información sobre la superficie terrestre y marítima que se traducirá en servicios de alto valor para la sociedad: apoyo a la gestión de emergencias ante incendios forestales, inundaciones o erupciones volcánicas, seguimiento de la erosión costera, vigilancia marítima y conectividad en zonas remotas.

Gracias a ellos, España dispondrá de datos clave y de alta precisión para la toma de decisiones en la protección del medio ambiente, la gestión de desastres naturales y la respuesta ante las emergencias climáticas, al tiempo que refuerza su autonomía tecnológica en el sector espacial. EFE

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