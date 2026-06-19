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PP pregunta sobre Zapatero "qué tipo de padre o madre señalaría a sus hijas para siempre"

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València, 19 jun (EFE).- El vicesecretario nacional del PP, Jaime de los Santos, se ha preguntado "qué tipo de padre o madre" incluiría a sus hijos o hijas en una cuestión "presuntamente delictiva" y "los señalaría para siempre", y ha cuestionado "la catadura moral" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

 De los Santos, en unas declaraciones a preguntas de los periodistas en la sede del PPCV en València, ha manifestado que es "inaceptable e irresponsable" que el ministro Óscar López diga que "hay jueces que prevarican", y lo ha calificado también de "vomitivo" apelando a la separación de poderes.

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El dirigente popular ha señalado respecto a las joyas que se encontraron a Zapatero que los regalos oficiales "se registran, se entregan a Patrimonio Nacional y si te los has quedado se declaran a Hacienda", que hasta el momento, ha dicho, "no ha abierto una investigación" al expresidente.

Sobre un adelanto electoral si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la puerta este jueves, el vicesecretario nacional del PP ha manifestado que Sánchez "miente siempre, es un presidente irresponsable y mentiroso", pero "ojalá" convocara elecciones "mañana mismo".

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En este sentido, ha criticado "la corrupción" del PSOE con referencias a la exmilitante socialista Leire Díez, "el putero" exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y el también exsecretarioSantos Cerdán, y ha pedido la convocatoria de elecciones.

También se ha pronunciado sobre la investigación en torno a Alberto González-Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, para decir que no comentan sobre cuestiones judiciales ni económicas de ciudadanos privados.

En España los servicios públicos se sostienen gracias "a los impuestos que todos y todas pagamos", ha dicho para pedir "a todos que paguen sus impuestos", y al Gobierno que "deje de achicharrar" a los españoles con impuestos.

Sobre los derechos de las personas LGTBI, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha señalado que entre las líneas rojas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, están los derechos de este colectivo, y en ninguna de las comunidades donde el PP gobierna con Vox se han dado "pasos atrás".

Ha destacado que València y la Comunitat Valenciana siempre "han puesto las necesidades" de hombres y mujeres por encima de cualquier otra cuestión y la ciudad acogerá la celebración de los Gay Games, previstos del 24 de junio al 4 de julio, "el mayor evento deportivo por la diversidad" con más de 10.000 personas inscritas de casi 80 nacionalidades para 40 disciplinas.

"Todos los españoles que realmente apuestan por la igualdad van a venir aquí, a esta ciudad, a celebrar lo que hace mucho ya era una realidad, y es que aquí se quiere a todo el mundo, quiera a quien quiera, sienta lo que sienta, y sea lo que quiera ser", ha indicado. EFE

(foto)

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