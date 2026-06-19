Encuentran muertos a un hombre y a una mujer joven en una casa de Gerena (Sevilla)

Gerena (Sevilla), 19 jun (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre y una chica joven, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida este viernes en una casa de la localidad sevillana de Gerena.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el suceso se ha producido en la avenida de la Estación, una calle situada en la salida del municipio hacia Aznalcóllar, sin que hayan trascendido más datos.

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Emergencias 112 ha recibido un aviso poco antes de las 14.30 que alertaba de que había un hombre y una joven heridos en la vivienda y que no reaccionaban.

La calle se encuentra acordonada, mientras trabajan los equipos de investigación en el interior de la vivienda. EFE

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