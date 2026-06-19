Espana agencias

Altmaier elimina a Medvedev y alcanza las semifinales

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El alemán Daniel Altmaier logró una de las victorias más importantes de su carrera al vencer al ruso Daniil Medvedev, séptimo del mundo, por 6-4, 6-7(6) y 6-4 y situarse en las semifinales del torneo de Halle.

El héroe local, impulsado por el público, tardó dos horas y 43 minutos en sacar adelante el partido y derrotar al moscovita, finalista en el 2022 y en el 2025.

PUBLICIDAD

Halle es la semifinal más importante en la carrera de Altmaier, de 27 años, un torneo de categoría 500. La tercera que consigue en el circuito ATP desde que es profesional, la primera desde el 2021. Se enfrentará al ganador del choque entre el canadiense Felix Auger Aliassime, segundo cabeza de serie, y el estadounidense Frances Tiafoe.

Por el otro lado del cuadro, el alemán Alexander Zverev, primer favorito, logró ante el belga Raphael Collignon su décima victoria seguida para alcanzar, por sexta vez en su carrera, las semifinales del torneo de Halle donde le espera el estadounidense Taylor Fritz, que se vengó de su paisano Ben Shelton y superó los cuartos.

PUBLICIDAD

Ambos duelos agotaron los desempates. Zverev superó a Collignon por 7-6(10) y 7-6(2) y alargó su buena racha tras conquistar Roland Garros semanas atrás. Nunca ha ganado torneo en hierba alguno el jugador hamburgués, tercero del mundo, tardó una hora y 59 minutos en ganar su partido.

Finalista sin éxito dos veces en Halle, superado en el 2017 ante Roger Federer y en el 2016 frente a su compatriota Florian Mayer, jugará contra el estadounidense Taylor Fritz con el que ha perdido los seis últimos duelos que han disputado.

Fritz, previamente se vengó de su compatriota Ben Shelton con el que perdió el pasado domingo en la final del torneo de Stuttgart además de la de Dallas semanas atrás. Pero el número 9 del mundo frenó esta mala racha al ganar en Halle donde salvó un punto de partido y ganó por 6-7(5), 7-6(8) y 7-6(3).

En un partido dominado por el saque, Fritz conectó 24 saques directos y salvó los cuatro puntos de quiebre a los que se enfrentó, mientras que Shelton logró 15 aces y no tuvo ningún punto de quiebre, en el encuentro de dos horas y 49 minutos.

Fritz salvó un punto de partido con su saque en el desempate del segundo set. Esta es la primera victoria de Fritz contra un jugador del Top 10 desde que derrotó al italiano Lorenzo Musetti en las Finales ATP de noviembre pasado. Busca su primer título del año. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina vuelve a trabajar y Montiel se entrena junto a sus compañeros

Infobae

Davidovich se despide de Queen's tras caer ante Tommy Paul

Infobae

Hallan fragmentos genéticos en peces esenciales para indicar al cerebro cuándo descansar

Infobae

Sabalenka remonta y Eala brilla

Infobae

Asier Martínez, segundo, se lleva el duelo español ante Quique Llopis

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026