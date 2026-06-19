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Adrián Mateos, el rey español del póker

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Inés Gutiérrez González

Madrid, 19 jun (EFE).- A sus 31 años, Adrián Mateos se convirtió en el rey español del póker tras ganar la Super High Roller de 250.000 dólares de las World Series of Poker de Las Vegas (EE.UU) y se llevó un premio de 4.334.411 dólares, una victoria que le permitió conquistar su sexto brazalete y convertirse en el jugador más joven de la historia en alcanzar dicha cifra.

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Natural de la localidad madrileña de San Martín de la Vega, y miembro del Team Pro de Winamax, que informa sobre los logros de Mateos, quien ocupa la quinta plaza de la ‘All Time Money List’ -la clasificación histórica de ganancias de torneos en vivo-, ya superó los 67 millones de dólares acumulados. Ese ascenso le acredita como el español más laureado de todos los tiempos.

Para la victoria de Las Vegas, Mateos compartió tapete con algunas de las mayores estrellas internacionales del circuito, como Phil Ivey, Jason Koon, Sean Winter o Bryn Kenney, este último líder histórico de ganancias en vivo. Y el español volvió a demostrar por qué fue número 1 del ránking global en tres ocasiones -2018, 2020 y 2024-.

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Apenas cuatro semanas antes, Mateos ya había firmado otro hito al ganar el torneo Invitational de las Triton Poker Series en Montenegro, donde se embolsó 6.370.000 dólares, el mayor premio económico conseguido jamás por un jugador español. Entre Montenegro y Las Vegas, el sanmartineño encadenó en un mes los dos mayores premios de su carrera.

Una racha que le ha devuelto al primer plano mundial con más fuerza que nunca y que vuelve a situar a España en el epicentro del póker internacional. Además, este sexto título mundial le convierte en el jugador más joven de la historia en alcanzar esa barrera. EFE

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