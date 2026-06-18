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¿Qué es el dispositivo que Sinner lleva en el brazo?

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Carlos Expósito

Roma, 18 jun (EFE).- Un vídeo de un entrenamiento en Montecarlo del tenista Jannik Sinner, número uno del mundo, se ha viralizado rápidamente en Italia por un detalle muy particular: el dispositivo blanco redondeado que lleva adherido al dorso de su brazo izquierdo.

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Los comentarios no se hicieron esperar. "¿Qué lleva en el brazo? ¿Está Sinner bien?", escribieron los usuarios en las redes, sobre todo después de que el tenista atravesara molestias físicas que lo obligaron a someterse a pruebas médicas tras caer eliminado en Roland Garros.

Tras unas horas de incertidumbre, llego la explicación por parte de expertos y medios de comunicación: se trata de un monitor continuo de glucosa, un pequeño sensor insertado bajo la piel para controlar el azúcar en sangre.

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Aunque estos sensores suelen asociarse a la diabetes, numerosos atletas los emplean actualmente en el deporte de élite para monitorizar sus niveles de azúcar en sangre durante los entrenamientos y las competiciones, con el objetivo de optimizar la recuperación, la alimentación y el rendimiento.

La salud de Sinner ha sido objeto de debate en las últimas semanas. Tras una racha imparable y con su rival en la pista, Carlos Alcaraza, de baja, el jugador de San Cándido estaba destinado a llevarse todo.

En el Masters 1.000 de Roma completó la colección de los nueve títulos del circuito en esta categoría, se convirtió en el jugador más joven de la historia en lograrlo y se colocó como el gran y máximo favorito de cara a Roland Garros.

En el torneo de tierra batida de Roma, ya mostró en algunos partidos ciertas molestias físicas y dudas, como ocurrió en el encuentro ante el ruso Daniil Medvedev. Pero el italiano supo resolver la situación y se impuso en la capital ante su público, imponiendo su ritmo y encarrilando su camino hacia Roland Garros.

En París, donde su participación era muy esperada al ser el único Grand Slam que le faltaba, le pasó factura el cansancio acumulado y terminó cayendo en segunda ronda, físicamente mermado, ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Fue una de las grandes sorpresas del torneo, ya que incluso llegó a estar a un solo juego de certificar la victoria.

Después del descalabro, se sometió a exámenes médicos que no revelaron problemas graves de salud. Tras esos controles, el número uno del mundo regresó a Montecarlo para preparar la temporada de hierba y su participación en Wimbledon con este sensor sujeto al brazo.

Los datos recogidos por el dispositivo podrían ayudar a su equipo a evaluar cómo responde su organismo a los entrenamientos intensos, las altas temperaturas y las distintas estrategias nutricionales, con el fin de llegar en las mejores condiciones posibles a los próximos compromisos del circuito. EFE

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