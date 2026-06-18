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Petro felicita a la selección colombiana por debutar con victoria en el Mundial

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Bogotá, 17 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, felicitó este miércoles a la selección cafetera por vencer 1-3 a Uzbekistán en su debut en el Grupo K del Mundial, un partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

"Felicito a la selección de fútbol por su triunfo en México frente a Uzbekistán. Adelante Colombia", escribió el mandatario en la red social X.

En la capital mexicana, en el Estadio Azteca repleto de colombianos que hicieron sentir locales a los cafeteros, el lateral Daniel Muñoz, el extremo Luis Díaz y el volante Jáminton Campaz convirtieron para el equipo de Néstor Lorenzo, en tanto que el atacante Abbosbek Fayzullaev descontó por los uzbekos.

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Con el resultado, Colombia quedó líder de grupo con tres puntos, dos encima de Portugal y el Congo, y tres más que Uzbekistán.

En la segunda jornada, el próximo 23 de junio, Colombia enfrentará al Congo en Guadalajara, en tanto que Uzbekistán retará a Portugal en Houston. EFE

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