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Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, niega maltrato y acoso a la cantante Lydia Rodríguez

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València, 18 jun (EFE).- El músico y productor musical Nacho Mañó, exmiembro de Presuntos Implicados, ha afirmado que nunca "maltrató ni acosó" a la excomponente del grupo Lydia Rodríguez y lamenta el "profundo dolor" que están causando las acusaciones de la cantante tanto a su familia y el "daño irreparable" a su imagen.

En un comunicado remitido a EFE, Mañó asegura que se ha visto obligado a emitir este escrito al ver su imagen asociada a las palabras "maltrato" y "acoso" en las tertulias televisivas y en titulares de prensa, tras el anuncio de Rodríguez en las redes sociales de que abandonaba el grupo por un "control extremo" sobre su físico, un "maltrato" del que considera cómplices a sus compañeros.

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"El maltrato y el acoso son acusaciones muy graves, además de un serio problema para nuestra sociedad. Son situaciones en las que, honestamente, nunca he incurrido ni tolerado", afirma el músico valenciano, que alienta a denunciar estas situaciones ya que la legislación ofrece "protección" y "vías garantistas".

Maño recuerda que el 21 de enero de 2021 anunciaron el final definitivo de la actividad del grupo, por lo que afirma que "no se corresponde con la verdad decir que Lydia deja el grupo ahora, por malos tratos, como se está publicando".

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Añade que respeta a Lydia y su libertad de expresión para denunciar todo aquello que entienda le haya afectado, perjudicado o hecho sufrir, pero "no puede hacer responsable, ni tan siquiera por omisión o como cómplice, a quien nunca la maltrató ni acosó y a quien, además, le prestó todo su apoyo tanto en lo profesional como en lo personal".

"Las acusaciones de complicidad con el supuesto acoso por sobrepeso que está contando que sufrió me duelen especialmente pues, por desgracia, he tenido que vivir muy de cerca en una de mis hijas una situación de 'bullying' por sobrepeso", del que Lydia era conocedora.

"Todo esto da cuenta de que para mi familia es un tema muy delicado que siempre tratamos con el mayor de los respetos" y "todos, especialmente yo, lamentamos cómo se ha sentido y le deseamos que encuentre paz y energía para afrontar las nuevas etapas que está anunciando", agrega.

Sobre la trayectoria de Rodríguez en Presuntos Implicados recuerda que llegó al grupo en 2007, de la mano de su hermano Vicente Mañó que había sido su 'manager' con anterioridad en su carrera en solitario.

"Inmediatamente cerramos un pacto entre los tres con un contrato que aceptamos todos, donde asumíamos a parte iguales beneficios y pérdidas", indica.

"Todos nuestros contratos con Lydia se cumplieron por parte de los tres y quedamos libres de todos los compromisos artísticos en 2016 como grupo y con Vicente Mañó como manager", explica.

Asegura que desde la entrada en el grupo de Lydia intentaron que se sintiera "cómoda e integrada" en Presuntos Implicados y siempre trataron de que la imagen del grupo acorde a su música.

"La presión que haya podido sentir es la que la industria del disco nos genera a todos los que participamos en ella, especialmente a las mujeres. Pero nunca por quien suscribe este comunicado", asevera para añadir que siempre ha mantenido una actitud "respetuosa y empática con Lydia, tanto en lo profesional como en lo personal" y por ello lamenta cómo se siente.

A finales de 2020 algunos fans les advirtieron de que Lydia "estaba haciendo unas publicaciones en redes junto a su amigo Jeyko, vamos a decir, inapropiadas para la imagen del grupo", lo que provocó que publicaran el 21 de enero de 2021 un comunicado que daba por terminada su actividad como grupo, según Mañó. EFE

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