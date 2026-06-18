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La belleza que cotizaba en sacos de azúcar: el valor al alza del arte flamenco en Canarias

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Christian Afonso

Las Palmas de Gran Canaria, 18 jun (EFE).- El arte flamenco, procedente de la región de Flandes (ahora Bélgica) entre los siglos XV y XVII, tiene una gran relevancia en Canarias. Las islas tuvieron su primer contacto con el arte moderno gracias a las rutas comerciales del azúcar y, aunque durante siglos estas obras fueron infravaloradas, ahora ganan en cuidados e interés.

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Así lo señala en entrevista con EFE el presidente de la Fundación Canaria de Arte Flamenco, Tomás Van de Walle, quien destaca el cambio de mentalidad "total" que ha habido en las últimas décadas hacia estas muestras artísticas, que forman parte de la historia del arte del archipiélago en sus primeros años tras la conquista.

Hasta que Sevilla, pasado el descubrimiento de América y dado sus lazos comerciales con el nuevo continente, se convirtió en la principal exportadora de arte hacia Canarias, ya entrado el siglo XVI, la región de Flandes lo fue por los intercambios comerciales, centrados en la ruta del azúcar, en el XV y principios del XVI.

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Entre La Palma, Tenerife y Gran Canaria hay "más de 300 muestras de arte flamenco", según Van de Walle, quien cree que todavía caben "descubrimientos interesantes" en algunas familias de las islas, de las que fueron importantes en esa época.

La mayoría de estas obras se encuentran en iglesias; por ejemplo, dos trípticos de Joos Van Cleve, uno dedicado a la Virgen de Las Nieves en Agaete, y otro de nombre 'La adoración de los pastores' en la parroquia de San Juan de Telde, ambos en Gran Canaria.

Pero si hay un exponente claro de la importancia que ha tenido esta corriente artística en las islas ese es el antiguo convento de San Francisco, en Santa Cruz de La Palma, y su profusa colección, no solo de pinturas sino también de esculturas.

"La mayoría de las obras de arte flamencas o procedentes de Flandes están en las iglesias porque los donantes, las personas que las encargaban, no las encargaban para sus casas particulares, sino para las iglesias, pues eran una muestra del apoyo que daban como personas ricas, comerciantes, productores de azúcar, etcétera", comenta Van de Walle.

Unas representaciones artísticas que, apunta, están bien conservadas, incluso en algunos casos restauradas por administraciones públicas. "Ahora empezamos a tener una idea de lo que había, que además era buenísimo, teniendo en cuenta que era una sociedad colonial que estaba empezando a formarse", insiste.

El presidente de la Fundación Canaria de Arte Flamenco indica que el estado de conservación de estas piezas únicas ha mejorado mucho a lo largo de las últimas décadas.

"Hay que tener en cuenta que, hasta mediados del siglo XX, de la mayoría de estas obras no se sabía ni el autor", recuerda para después lamentar que "el desconocimiento y la ignorancia eran absolutos" a este respecto.

Añade Van de Walle que, afortunadamente, se ha producido un "vuelco" importante en cómo Canarias ha ido dando pasos para proteger este "tesoro artístico". Y es que a día de hoy, "los cabildos, el Gobierno de Canarias, los obispados se han ocupado de cuidarlo, de restaurarlo, de mantenerlo y de valorarlo", y eso se ha notado.

El flamenco está muy presente en las islas, pero también lo está Canarias en algunas manifestaciones, como refleja el drago, como símbolo de la sabiduría, que aparece en el tríptico 'El Jardín de las Delicias', obra cumbre de El Bosco, que acoge el Museo del Prado de Madrid.

Y es que, igual que a Canarias llegaron las influencias de Flandes en ese primer siglo tras la conquista castellana, también el archipiélago sirvió como "musa" para algunos de los numerosos artistas que allí vivían y que pasaron por las islas, o escucharon relatos de ellas de quienes viajaron en las rutas comerciales. EFE

(foto) (vídeo)

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