Inglaterra se luce, Cristiano y Portugal decepcionan, Colombia cumple y Panamá llora

Gabriel Briceño Fernández

Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- Un vaivén de emociones generó este miércoles el cierre de la primera fecha del Mundial 2026, ya que Inglaterra logró un triunfo categórico ante Croacia, Cristiano Ronaldo y Portugal asombraron por su floja presentación ante Congo, Colombia cumplió al batir a una dura Uzbekistán y Panamá terminó frustrada al perder con Ghana en el tiempo añadido.

PUBLICIDAD

Inglaterra y Croacia no se guardaron nada en Dallas, palco del primer encuentro del Grupo L que completan Ghana y Panamá, y con un juego pirotécnico proporcionaron uno de los más atractivos partidos.

Antes del descanso, Croacia igualó dos veces lo que Harry Kane produjo en el minuto 12 con un penalti ejecutado dos veces por un adelantamiento del portero Dominik Livakovic, que neutralizó el primer lanzamiento, y con un cabezazo en el 42.

PUBLICIDAD

Apagado, el referente croata Luka Modric produjo el penalti por falta sobre Noni Mandueke. Nada que no pudieran solucionar sus compañeros Martín Baturina en el minuto 36 y Petar Musa en el quinto minuto añadido.

En el segundo tiempo, Jude Bellingham y Marcus Rashford garantizaron con sus goles el triunfo contundente de los Tres Leones.

Con 81 goles, Kane se convirtió en el máximo goleador de la selección inglesa y también en el mayor anotador en los mundiales, con los mismos 10 tantos de Gary Lineker.

PUBLICIDAD

Panamá rozó la victoria, dominó durante la mayoría del tiempo, perdonó en sus mejores ocasiones y acabó castigada en el tiempo añadido por Ghana, que se impuso por 1-0 con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94, en el estreno de ambas selecciones en el Grupo L del Mundial 2026.

El equipo de Thomas Christiansen fue más atrevido y más constante, pero se quedó sin premio por su falta de precisión. La selección africana, superada durante buena parte del encuentro, sobrevivió gracias a sus porteros y a su paciencia, y encontró en el tiempo de descuento la acción que cambió la noche en el Toronto Stadium.

PUBLICIDAD

El gol llegó cuando Panamá todavía buscaba el triunfo y ya acusaba el desgaste. Fue un desenlace cruel para los centroamericanos, que ya se aprestaban a celebrar su primer empate en un mundial.

Apagado, distante, poco participativo en las maniobras de ataque. Así se vio en Houston a Cristiano Ronaldo en el debut de Portugal, que amenazó a República Democrática del Congo (RDC) con un gol de cabeza a los 5 minutos de Joao Neves, pero luego se diluyó hasta quedar sin respuestas con el 1-1 establecido por Yoane Wissa con otro cabezazo antes del fin del primer tiempo.

PUBLICIDAD

La anunciada exhibición del equipo de Roberto Martínez en el Grupo K quedó aparcada, pues si bien tuvieron el control del balón, los congoleños, en el partido de regreso a un Mundial después de 52 años, apostaron por el contraataque y causaron zozobra varias veces a la portería de Diogo Costa.

Con 41 años, en su sexto Mundial y 8 goles anotados, la mitad de los de Messi en igual número de participaciones, Cristiano Ronaldo parece no tener mucho margen. Ante RDC quedó en deuda y no cumplió las expectativas que sí confirmaron el argentino, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

PUBLICIDAD

En el estadio Azteca de Ciudad de México, Luis Díaz condujo con una asistencia y un gol el triunfo de Colombia por 1-3 sobre Uzbekistán, que elevó al liderato del Grupo K a los cafeteros.

El lateral derecho del Crystal Palace Daniel Muñoz marcó a los 40 minutos gracias a un pase del delantero del Bayern Múnich.

El partido ganó tensión con el empate marcado en el minuto 60 por Abbosbek Fayzullaev, pero apenas 5 minutos después Díaz coronó una maniobra de genialidad para dar la nueva ventaja a Colombia.

PUBLICIDAD

Ya en el minuto 90+9 Jáminton Campaz, delantero del Rosario Central argentino, quien llevaba pocos minutos en la cancha, puso la guinda con el tercer tanto de Colombia, que tuvo pasajes de equipo para tener en la baraja de aspirantes, pero otros en los que lo invadió la irregularidad y la imprecisión. Sin embargo, supo sacar el resultado.

Lionel Messi firmó el martes ante Argelia su primer triplete mundialista y el undécimo con la selección Argentina. A días de cumplir 39 años y en su sexta Copa del Mundo, el Diez también se convirtió en el jugador más veterano de los mundiales en conseguirlo y enlazó una curiosa línea de 20 años exactos entre su primer tanto y el decimosexto, que lo elevan como el máximo anotador junto con el alemán Miroslav Klose.

PUBLICIDAD

Messi tendrá la oportunidad de convertirse en el plusmarquista absoluto en el historial de la Copa del Mundo si anota al menos un gol y Argentina vence a Austria, ya que el martes no solo igualó a Klose como máximo anotador, sino que también lo emparejó como el jugador que más partidos ha ganado, con 16.

Las selecciones de México y Corea del Sur, victoriosas en el comienzo de su andadura en el Mundial, se citarán este jueves, ocho días después de la jornada inaugural, para dirimir en la ciudad de Guadalajara el liderato del Grupo A y abonar otra cuota a la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

En el primer turno se enfrentarán República Checa y Sudáfrica, las selecciones perdedoras de la jornada anterior.

El Grupo B también tendrá acción este jueves con los partidos Suiza-Bosnia y Herzegovina y el de Canadá frente a Catar. En la fecha del debut hubo empates en los dos cotejos, por lo que puede empezar a aclararse el panorama de la clasificación a los dieciseisavos de final. EFE