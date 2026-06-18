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Ferraz expulsa provisionalmente a cinco concejales del PSOE por posponer la anulación de la licencia del Algarrobico

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El PSOE ha ordenado la expulsión temporal y la apertura de expediente disciplinario a los cinco concejales socialistas de Carboneras (Almería) por ir en contra de las directrices del partido sobre el derribo del hotel situado en el paraje de El Algarrobico.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha emitido este jueves una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que acuerda expulsar provisionalmente a los cinco ediles, por votar en contra del criterio del partido en un pleno municipal.

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Ferraz ha tomado esta decisión a petición de la dirección provincial del PSOE de Almería, después de que los cinco concejales votasen en pleno este miércoles 17 de junio a favor de dejar sobre la mesa el acuerdo para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

Los votos del PSOE permitieron posponer a una sesión posterior la revisión de oficio y la anulación de la licencia de obras del establecimiento hotelero, paso previo necesario para que se ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la declara nula y proceder al derribo.

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"El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí. Un atentando contra el medioambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional", señalaban en la víspera desde el PSOE andaluz.

DOS FALTAS "MUY GRAVES"

En la resolución de expulsión, que ha sido comunicada este mismo jueves a los afectados, la Ejecutiva Federal señala que los cinco concejales pudieron cometer dos faltas "muy graves" una por "contravenir el acuerdo de los órganos competentes del PSOE-A" y otra por haber perjudicado la imagen del partido debido a la "repercusión mediática de su conducta".

Dichos votos, señalan, se emitieron "contraviniendo lo que expresamente se le trasladó a todos los integrantes del Grupo Municipal Socialista por los órganos del partido, que les trasladaron el posicionamiento de los ámbitos superiores provincial y regional, de la decisión de votar a favor".

TRES DÍAS PARA PRESENTAR ALEGACIONES

La Ejecutiva considera "proporcional" aplicar estas medidas disciplinarias "sin perjuicio de la presunción de inocencia" y del resultado del expediente que debe determinar los hechos imputados "con las garantías y recursos establecidos".

Los expedientados tienen tres días desde la recepción de la resolución para presentar alegaciones y las "pruebas de descargo" que considere oportunas. Los afectados, además, pueden presentar recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en un plazo de 10 días hábiles.

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EuropaPress

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