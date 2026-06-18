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El día 8 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 18 jun (EFE).-

1 - Victoria y liderato de Colombia

Colombia lidera el grupo K del Mundial 2026 al término de la primera jornada después de su victoria por 3-1 frente a Uzbekistán. Daniel Muñoz anotó el 0-1, Abbosbek Fayzullaev empató a la hora del encuentro, Luis Díaz marcó la diferencia en el 65 con el 1-2 y Jaminton Campaz sentenció con el 1-3 en los instantes finales.

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2 - La frustración de Cristiano Ronaldo

Al igual que España, Portugal decepcionó en su comienzo del torneo. Este jueves digiere un empate inesperado, con la frustración de Cristiano Ronaldo pese a alcanzar ya su sexto Mundial. Aunque se adelantó rápido por medio de Joao Neves, la República Democrática del Congo igualó al borde del descanso por medio de Yoane Wissa para el histórico 1-1 de su selección.

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3 - Kane e Inglaterra también golean

Como Lionel Messi con Argentina, Kylian Mbappé con Francia o Erling Haaland con Noruega, Harry Kane y su Inglaterra también empezaron el Mundial 2026 con goles y victoria, con el 4-2 con el que se impuso a Croacia en el cierre de la primera jornada del torneo. El goleador del Bayern marcó dos tantos en la primera parte, con 2-2 al descanso, y decidieron las dianas de Jude Bellingham y Anthony Gordon en la segunda mitad del duelo en Dallas. En el otro choque del grupo, Panamá perdió en el minuto 95 frente a Ghana (1-0).

4 - México y Corea del Sur, por el pase a dieciseisavos

El comienzo de la segunda jornada del Mundial pone en juego los primeros pases a los dieciseisavos de final, con la selección de México enfrentada a Corea del Sur, ambas con tres puntos después de sus victorias iniciales. El ganador tendrá ya un sitio seguro en la siguiente ronda. Incluso el empate podría valerle a los dos en su choque antes su afición de Guadalajara.

5 - El grupo B, ante su definición

Empatados todos en la primera jornada, todos además 1-1, la segunda cita es casi definitoria en el grupo B, con los enfrentamientos entre Suiza y Bosnia Herzegovina y entre Catar y Canadá. Los ganadores darán un paso adelante hacia la siguiente ronda. Los perdedores llegarán al límite a la última cita, que medirá a Suiza contra Canadá y a Bosnia contra Catar. EFE

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