Extinguido el incendio forestal de Boborás (Ourense) tras quemar 278 hectáreas

Santiago de Compostela, 18 jun (EFE).- El incendio forestal que afectaba al municipio ourensano de Boborás quedó extinguido la noche del miércoles tras quemar un total de 277,58 hectáreas, la mayoría de monte raso, ha informado este jueves la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

El fuego, detectado el sábado por la noche en la parroquia de Moreiras, ha calcinado 210,19 hectáreas de monte raso y 67,39 de arbolado y ha obligado a activar los protocolos de urgencia por la proximidad de las llamas a núcleos de población.

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En las labores de extinción participaron seis técnicos, 38 agentes y 69 brigadas, con ayuda de 46 camiones motobomba, tres unidades técnicas de apoyo, cuatro palas, seis helicópteros y diez aviones.

Los otros dos incendios forestales todavía activos en Galicia permanecen controlados.

El de Padrón (A Coruña) está controlado desde las 20:49 horas del miércoles y ha quemado 350 hectáreas, según las últimas estimaciones, mientras que el de Xermade (Lugo) fue controlado el martes por la tarde y ha calcinado 35 hectáreas. EFE

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