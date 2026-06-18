Dos años al portero de una discoteca por golpear a dos clientes y dejar tuerto a uno

Alicante, 18 jun (EFE).- Un vigilante de seguridad de una discoteca de Benidorm, de nacionalidad búlgara, ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a dos años de prisión por agredir a dos clientes en el interior del establecimiento durante la madrugada del 1 de enero de 2018, y dejar tuerto a uno de ellos.

Los hechos ocurrieron a las 6:45 horas del día de año nuevo de 2018 en una discoteca en la avenida de Alcoy de Benidorm y uno de los clientes sufrió la pérdida de visión total del ojo izquierdo.

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Dictada por un tribunal de la Sección Tercera, la sentencia detalla que el procesado se dirigió hacia la zona de los baños, donde se encontraban los dos clientes hablando en voz alta, y le propinó un puñetazo en el ojo a uno de ellos que le hizo caer al suelo. El segundo de los clientes intentó mediar en defensa de su compañero y también resultó golpeado.

El encausado reconoció la autoría de los hechos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con las acusaciones después de haber depositado una primera cantidad de 10.000 euros para responder sobre posibles compensaciones económicas.

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El tribunal dictó sentencia condenatoria ‘in voce’ el pasado 3 de junio donde impone al vigilante una primera condena de un año y seis meses por un primer delito de lesiones cometido sobre el primer perjudicado, a los que suma otros seis meses por otro delito de lesiones sobre el segundo.

Le aplica la atenuante de reparación del daño y de dilaciones indebidas, ya que la causa quedó paralizada en abril de 2022 por causas no atribuibles al acusado, y también establece una compensación de 35.000 euros a la primera víctima y otros 3.304,50 euros a la segunda al tiempo que le suspende la pena de cárcel con la condición de que no vuelva a delinquir y cubra las indemnizaciones.EFE

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