Comienza la retirada de estructuras del lado español de la Verja de Gibraltar

La Línea de La Concepción (Cádiz), 18 jun (EFE).- Los trabajos para la retirada de las infraestructuras de la zona española del paso fronterizo con Gibraltar han comenzado esta semana, de cara a la entrada en vigor el próximo 15 de julio del Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el encaje de la colonia británica tras el brexit.

Este Tratado supondrá la desaparición de la Verja, dado que Gibraltar pasará a formar parte del espacio Schengen de la mano de España, ya que Reino Unido no pertenece a esta alianza de libre circulación que une a 29 países europeos.

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Al formar parte de Schengen, los controles fronterizos para la entrada y salida del espacio se situarán en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar y el actual paso fronterizo, considerado uno de los más pequeños del mundo, desaparecerá.

Gibraltar y España han comenzado ya los trabajos para este hito histórico, para lo que en horarios nocturnos se están empezando a desviar los tráficos de vehículos.

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En el lado español ha comenzado el desmontaje de marquesinas y estructuras del área de control de vehículos.

Las obras en la parte española, valoradas en dos millones de euros y que son llevadas a cabo por la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), incluyen la demolición de valla y marquesinas, el desvío de la circulación de los vehículos de mercancías (a través de la parcela cedida por el Ayuntamiento de La Línea) y trabajos en el aeropuerto, que pasará a ser de uso conjunto. EFE

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