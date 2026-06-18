La base Anna Badosa, octava baja del Spar Girona

Girona, 18 jun (EFE).- La base Anna Badosa es la octava baja confirmada del Spar Girona para el curso que viene, según ha anunciado este jueves el club catalán.

Badosa, de 23 años y 172 centímetros, llegó al pabellón de Fontajau hace un año para completar el equipo de Roberto Íñiguez y ha sido una de las jugadoras menos utilizadas.

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De hecho, esta última temporada ha promediado tres minutos y medio en las competiciones estatales y ha jugado tres partidos de la Euroliga.

Antes de la marcha de Badosa, el club catalán ya había confirmado las bajas de Marta Canella, Arica Carter, Laura Cornelius, Mariam Coulibaly, Klara Holm, Juste Jocyte y Lola Pendande.

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El Girona, en plena reconstrucción, también ha anunciado cuatro fichajes: las bases Juana Camilión e Iyana Martín, la escolta Madison Conner y la interior Tilbe Senyurek. EFE

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