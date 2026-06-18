Beñat San José, nuevo entrenador del Rayo Vallecano

Madrid, 18 jun (EFE).- El técnico vasco Beñat San José será el nuevo entrenador del Rayo Vallecano, según ha informado el club madrileño este jueves en la red social X.

San José, nacido en San Sebastián hace 46 años, entrenó la temporada pasada al Eibar en la segunda categoría del fútbol español. EFE