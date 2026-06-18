Khusanov, amarilla por falta a Lucho Díaz... y a un camarógrafo

Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- El lateral uzbeko Abdukodir Khusanov debutó este miércoles con su selección en el Mundial con la misión de neutralizar por su banda el paso del extremo colombiano Luis Díaz.

Su aplicación al plan defensivo diseñado por el entrenador italiano Fabio Cannavaro fue tan rigurosa que en el minuto 34 del partido que en ese momento igualaban sin goles uzbekos y colombianos, su descomunal esfuerzo para anular al jugador de Bayern de Múnich terminó con una amarilla para él luego de que dos hombres terminaran en esa jugada rodando por el césped del estadio Azteca.

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Khusanov, defensor de 22 años que milita en el Manchester City, arremetió contra Diaz al sentir que podía perderlo tras eludirlo con un balón largo.

El defensor de 22 años ya había visto cómo 'el Guajiro' Díaz se había quitado de encima con un sombrero a Bekhruz Krimov y se enfilaba por la banda.

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Pero en la maniobra, además de derribar al colombiano, prácticamente se llevó puesto a un camarógrafo que estaba trabajando en el mismo costado.

El árbitro, Anthony Taylor, mostró la tarjeja amarilla, Lucho se incorporó, pero el camarógrafo debió ser atendido debido al golpe aparatoso, que después de unos segundos no tuvo mayores consecuencias. EFE

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