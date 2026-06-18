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El Celta se medirá a Braga y Sporting Gijón en la pretemporada

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Vigo, 18 jun (EFE).- El Celta confirmó los primeros amistosos de la pretemporada 2026-2027, la cual abrirá con el duelo contra el SC Braga el próximo 18 de julio en el Estadio Municipal de la ciudad portuguesa.

El equipo dirigido por Claudio Giráldez, que por segunda temporada consecutiva disputará la Liga Europa, también se enfrentará al Sporting Gijón en el campo de A Lomba (Vilagarcía de Arousa) el sábado 25 de julio.

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La plantilla del Celta está citada el 6 de julio en la ciudad deportiva Afouteza para iniciar la pretemporada con las pruebas médicas.

Hasta el momento, el centrocampista Aleix Febas es el único fichaje anunciado por el equipo gallego en una temporada en la que el Celta disputará la Liga Europa. EFE

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dmg/cmm

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