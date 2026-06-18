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Davidovich derrota a Moutet y alcanza los cuartos en Queen's

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Londres, 18 jun (EFE).- El español Alejandro Davidovich Fokina, número 22 del ranking ATP, derrotó al francés Corentin Moutet por 6-4 y 6-3 y alcanzó los cuartos de final en Queen's, de categoría 500 y que se disputa sobre hierba en Londres.

"Ha sido un partido un poco incómodo porque es un jugador que no se sabe qué va a hacer en el siguiente punto. He seguido mi estrategia y estoy muy contento", afirmó el tenista a EFE minutos después de conseguir la victoria e igualar su mejor resultado en el torneo británico, donde llegó también a cuartos en la edición de 2022.

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El partido, que se resolvió en una hora y cuarenta minutos, empezó de la mejor manera para el español, que consiguió una rotura de servicio en el tercer juego para adelantarse en el marcador.

A partir de ahí, Davidovich mantuvo sus cuatro saques y logró adjudicarse la primera manga por un resultado de 6-4.

Ya en el segundo set, el malagueño metió una marcha más y se puso 0-3, con dos 'breaks' a favor, y, aunque Moutet recortó distancias, Davidovich consiguió cerrar el encuentro por 6-3.

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"Estoy jugando a un buen nivel, pero no pienso que estoy en mi mejor momento. Eso lo dirá el torneo según como vaya avanzando", añadió a EFE.

En cuartos de final, el español se verá las caras con el ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el neerlandés Botic van de Zandschulp. EFE

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