Davidovich dedica su victooria a España: "A por el Mundial"

Londres, 18 jun (EFE).- El español Alejandro Davidovich, que accedió a los cuartos de final del torneo de Queen's después de vencer al francés Corentin Moutet (6-4 y 6-3), dedicó su victoria a la selección española de fútbol, a los que les dio ánimos para afrontar el Mundial de 2026.

Davidovich escribió "vamos España, a por el Mundial" en una de las cámaras de televisión donde habitualmente, y como es tradición, rotula el ganador de cada partido.

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"Nosotros como jugadores sabemos lo que significa. Cuando ganas todos somos España, pero, cuando pierdes, nadie lo es. Las personas que no practican deporte me hubiese gustado verlas contra Cabo Verde, que no tenía nada que perder. Obviamente podrían haber jugado mejor, pero nunca es fácil jugar los primeros partidos. Estoy seguro de que irán con todo frente a Arabia Saudi", explicó a EFE tras su victoria.

España, que empató contra todo pronóstico contra Cabo Verde, juega este domingo frente a Arabia Saudí con el objetivo de sumar los tres puntos en su camino por acabar primera del grupo H. EFE

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