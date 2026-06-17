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Zapatero, primer expresidente imputado, declara ante el juez por sus influencias y joyas

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Madrid, 17 jun (EFE).- José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.

A partir de las 9:00, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le interrogará también sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de la declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar.

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Zapatero, que entrará a pie por la puerta principal, ha tenido casi un mes para preparar su defensa, desde que el 19 de mayo el juez le comunicó que estaba investigado ante indicios de que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros.

La declaración de Zapatero, largamente esperada por el PSOE, deberá aclarar además si los beneficios de la supuesta trama se canalizaron hacia él mediante una maraña de empresas opacas. El foco está en los pagos hechos por Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, que abonó al exlíder socialista 490.780 euros y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

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A la causa principal se suma el hallazgo de casi ochenta joyas en la oficina de Zapatero, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. La joyería Ansorena valoró estos collares, pulseras o sortijas en 1,3 millones de euros y Zapatero las atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez le investiga en una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando.

Sobre Zapatero planean además sospechas sobre su influencia en negocios de petróleo en Venezuela o en operaciones internacionales de oro o divisas. También deberá explicar si dio instrucciones para crear una sociedad 'offshore' en Dubái.

Son además determinantes las conversaciones que figuran en la causa, caballo de batalla de la defensa, que cuestiona la extracción del móvil que una agencia gubernamental estadounidense realizó de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, en 2021, y que aportó cinco años después a la Policía española. De este empresario es el mensaje que apuntaba "nuestro pana Zapatero detrás" en conversaciones sobre Plus Ultra.

Zapatero acude a la Audiencia Nacional con el apoyo que le ha brindado en público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso mientras el expresidente responde a las del juez.

Además, las acusaciones populares, que coordina el PP, avanzaron ya en un escrito su intención de solicitar medidas cautelares en esta causa. EFE

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