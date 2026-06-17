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Yolanda Díaz dice que al PP "le importa un rábano la corrupción"

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Madrid, 17 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho este miércoles en el Congreso que al PP "le importa un rábano la corrupción", después de que el diputado popular Jaime de Olano le haya acusado de "complicidad con el crimen" y de anteponer el despacho a la dignidad.

De Olano, que ha preguntado a Yolanda Díaz en la sesión de control al Gobierno "¿qué hace falta para que dejen de sostener el Gobierno?", ha comenzado preguntando a la también ministra de Trabajo y Economía Social si puede confirmar que va a presentar una candidatura para dirigir una organización internacional -en referencia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- "sabiendo que ha multiplicado por 3,6 las aportaciones públicas a los sindicatos".

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Ha preguntado si esos pagos son una "subvención" o "más bien una inversión" y cuánto va a costar esa candidatura, después de enumerar los 22 viajes de Díaz en los últimos dos años "pagados, por supuesto, con dinero público".

El diputado del PP ha añadido que lo "más grave" es que para ser elegida "necesita el respaldo de un tal P.S." y ha concluido que ahí es cuando se empieza a "entender su silencio" respecto a casos de corrupción por los que se investiga a personas relacionadas con el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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En su respuesta, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha afirmado que al PP "le importa un rábano la corrupción", como demuestra a su juicio su voto en contra de la creación de una agencia pública anticorrupción.

Además, Díaz ha contrapuesto lo que hace el PP con lo que hace el Gobierno: de un lado pactar con Vox la 'prioridad nacional', "atacar a los sindicatos" y "bajar los impuestos a los ricos", y de otro, bajar los impuestos a las rentas salariales inferiores a 21.000 euros, reducir el desempleo juvenil y subir los salarios. EFE

(Foto) (Vídeo)

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