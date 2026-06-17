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Tuchel: Estoy agradecido por estar en un Mundial con Inglaterra y quiero estar a la altura

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Arlington (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El técnico alemán Thomas Tuchel aseguró que está agradecido a todos los que le han apoyado para estar en un Mundial con la selección inglesa, de la que dijo que "está lista" para comenzar contra Croacia.

"Estamos en el mayor escenario, en el mayor torneo del mundo, con los más grandes jugadores. Estoy agradecido por contar con esta oportunidad. Estoy agradecido con todos los que me ayudaron y me siguen ayudando, por contar con la posibilidad de ser el seleccionador de inglaterra en un Mundial y quiero estar a la altura de esa responsabilidad", destacó en la conferencia de prensa previa al partido que disputará su equipo este miércoles contra Croacia, que significa su debut en un Mundial.

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"El mensaje es que espero que disfruten, que puedan ver lo que he visto en los últimos 16 días, un esfuerzo fabuloso, espero que estén orgullosos de nosotros", destacó.

El técnico alemán se mostró satisfecho con el momento de forma en el que llega su selección y quitó importancia a todos los contratiempos que ha sufrido el equipo durante la preparación, con el robo de material de entrenamiento y botas, entre otros.

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"Estoy muy entusiasmado, han pasado volando los 16 días (de preparación). Una vez que se llega al estadio se siente la tensión y la emoción y es así como deber ser. Estamos listos para ir a por ello", dijo Tuchel, que aseguró no haberse enterado en su momento del robo de material, y que no afectó a la preparación, como tampoco el calor, porque tampoco "ha sido tan extremo" como esperaban".

Sí lamentó, no obstante, la baja de Tino Livramento, que ha abandonado la concentración porque no podrá recuperarse a tiempo de la lesión en el gemelo que sufrió durante un entrenamiento.

"Ha sido muy triste y una decepción para todos. Nos impresionó cuando dejó de entrenar y empezó a sentir esa lesión que le tendrá fuera de juego durante 4 o 5 semanas. Es demasiado tiempo y adoptamos la decisión de mandarle a casa. Es una decepción para él y para nosotros, porque es clave y estaba en buena forma", lamentó.

Respecto al árbitro Clement Turpin, al que calificó como de clase E después de que le expulsase en un partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City, no quiso alimentar la polémica

"Es un grandísimo árbitro. Él no estaba satisfecho con mi conducta y me sacó roja y a mí no me gustó tampoco, pero es mejor no hablarlo. No le guardo ningún tipo de rencor, de verdad considero que es un árbitro excelente", dijo. EFE

(foto)

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