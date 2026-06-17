Kane: "Esta es la mejor temporada que he tenido, física y mentalmente estoy muy bien"

Arlington (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El delantero Harry Kane, capitán de la selección inglesa, aseguró que llega al Mundial después de su mejor temporada, física y mentalmente "muy bien"

"Estoy saliendo de la mejor temporada que he tenido. He marcado muchos más goles que en cualquier otra temporada anterior y fÍsica y mentalmente estoy muy bien", indicó en la conferencia de prensa previa al partido contra Croacia, de la primera jornada del grupo L.

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Kane elogió a la plantilla inglesa y dijo que ha conseguido un equilibrio entre experiencia y juventud. "El equipo tiene un fantástico equilibrio. Hay mezcla de experiencia, con futbolistas que han jugado muchas finales, y grandes jóvenes en auge".

Respecto al recuerdo de la semifinal que perdieron ante Croacia, en el Mundial de Rusia 2018, descartó que haya espíritu de revancha. "Ha pasado mucho tiempo desde aquel encuentro y hemos acumulado mucha experiencia. Estamos en un buen momento. Ha pasado mucho tiempo y el equipo es un poco diferente. Ha aumentado la confianza", destacó.

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Además, se mostró confiado respecto a la posibilidad de romper la sequía de 60 años sin ganar un Mundial.

"No es solo cuestión de mentalidad, aunque influya. Creo que esta generación está muy cerca de cruzar la línea. Tienes que estar física y técnicamente bien y contar con el espíritu adecuado de experiencia y juventud. Llevamos un tiempo llamando a la puerta y cuanto mayor es la espera, mayor la expectativa. Creo que estamos más equilibrados que en la Eurocopa. Lo que hemos visto es que este equipo está listo para dejarse la piel para lograr el éxito", sentenció. EFE

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