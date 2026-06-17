Modric: "España es una grandísima selección y seguro que remontará"

Arlington (EE.UU.), 16 jun (EFE).- Luka Modric, capitán de la selección croata que este miércoles comenzará su andadura en el Mundial 2026, ante Inglaterra, se mostró convencido de que el tropiezo de la selección española ante Cabo Verde no afectará a sus posibilidades

"Está claro que el resultado es una sorpresa, pero es el primer partido, no está nada decidido y seguro que remontará. Eso sirve para ponernos sobreaviso de que los primeros partidos nunca son sencillos. Pero es una grandísima selección y remontará", indicó a EFE en la conferencia de prensa oficial previa al partido que se disputará en el estadio AT&T de Arlington (Dallas), de la primera jornada del Grupo L. EFE

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