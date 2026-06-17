España

Kubalita y Quilla, dos pioneras de la selección de fútbol española, en ‘La Revuelta’: “Metimos 10.000 espectadores en 1970″

Kubalita y Quilla, dos de las jugadoras pioneras en España, relatan en el programa de RTVE las dificultades que las llevaron a abrir un camino que todavía está por andar

Guardar
Google icon
Kubalita y Quilla, en 'La Revuelta'
Kubalita y Quilla son los apodos de las que fueron dos pioneras, las primeras jugadoras de fútbol en España, durante los últimos ramalazos del franquismo. / Captura de pantalla

Tras la victoria de la selección francesa sobra la senegalesa en el Mundial 2026, entraban en el plató de La Revuelta dos de las pioneras que configuraron el conjunto español en 1971, todavía durante el franquismo. Las dos mujeres sentadas en el sofá, Carmen Arce y María Ángeles Pérez, han rememorado en RTVE las vicisitudes a las que hicieron frente cuando a penas tenían 13 y 14 años. Las jugadoras representaron a España cuando el Estado las denostaba, el NO-DO las humillaba, pero la afición acudía a verlas jugar. “Metimos 10.000 espectadores en 1970, en València”, ha señalado Arce, cuyo apodo era Kubalita por su parecido con el húngaro Ladislao Kubala, símbolo del Barça de los 50. El público no ha podido hacer otra cosa que aplaudir.

“En ese momento, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo”, ha admitido Pérez, apodada como Quilla. No obstante, David Broncano ha hecho hincapié en el camino que abrieron, uno que “no existe”. Lo que las llevó a ser las primeras, según han contado en la entrevista, fue la pasión de todas por jugar, ya que muchas de ellas trabajaban mientras jugaban. En el caso de Quilla, con 14 años era parte de la plantilla de una fábrica, lo que dificultaba sus entrenamientos. Mientras que para Kubalita, practicar el deporte significaba tener un tema de conversación con su padre, lo que la enorgullecía: “El lenguaje con mi padre era hablar de fútbol, si no, no hablábamos de nada”.

PUBLICIDAD

Pese a las ganas de jugar a fútbol, a mitad de la década de los setenta, se volvió “muy difícil” encontrar un equipo en el que jugar, han señalado las exdeportistas a excepción de Cataluña, donde siempre hubo contra quién competir ininterrumpidamente. Aún así, ambas han destacado la relación que se formó con sus compañeras y que, a día de hoy, mantienen gracias a un equipo de WhatsApp llamado ‘Pioneras’. A modo de anécdota, han contado cómo vivieron el Mundial de 2023 y la victoria española, opacada después por el machismo de la Federación.

Quilla, quien era portera en esa primera selección, ha admitido que durante casi 40 años no ha podido ver fútbol por “el duelo a lo bestia” que suponía. Tras no poder jugar por falta de equipo durante los últimos años del franquismo y el inicio de la Transición, muchas de ellas continuaron sus caminos, la mayoría trabajando. Aun así, Quilla ha querido resaltar que ellas seguían siendo “fuertes, talentosas y poderosísimas”.

PUBLICIDAD

Las actrices Bruna Lucadamo, Aixa Villagrán y Sofía de Iznájar cuentan su experiencia rodando fútbol junto a la directora Marta Díaz de Lope Díaz y la guionista Zebina Guerra.

Cincuenta años después de la humillación del NO-DO a la primera selección de fútbol

Durante la entrevista, Carmen Arce y María Ángeles Pérez han revisionado un amargo episodio que protagonizaron por insistencia del NO-DO. El canal de televisión franquista enmarcó a las jugadoras, adolescentes en ese momento, en el vestuario femenino mientras acababan de perder contra la selección italiana, campeona del mundo, para preguntarles si su juego era femenino. “Sí”, contestó la más joven, de 13 años. Casi 50 años después de que aquellas imágenes se grabaran, Kubalita y Quilla han asegurado que la cobertura tenía una clara intención de “borrarlas del mapa”.

Tras encajar cinco goles de las italianas, un 8 de diciembre, y horas de viaje previo para poder jugar el partido, las jugadoras se vieron en el vestuario, inmersas en casi media hora de entrevista. “Sigue doliendo ver esto”, han señalado ambas. “El señor se mete con la cámara y el micrófono en un vestuario que estábamos muertas de frío y estuvieron casi media hora haciéndonos estas preguntas, sin dejar ducharnos y pasándolo verdaderamente mal”, han relatado en La Revuelta.

Temas Relacionados

La revueltaDavid BroncanoFútbolFútbol EspañaRTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimeintoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pablo Motos detalla el estado de Ilia Topuria: “Él quiere ponerse bueno, entrenar y hacer una revancha”

El luchador sufrió fracturas en la nariz y los orbitales, perdió la visión en un ojo durante el combate y mantiene el ánimo a pesar de las lesiones

Pablo Motos detalla el estado de Ilia Topuria: “Él quiere ponerse bueno, entrenar y hacer una revancha”

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El delantero del Manchester City anotó dos goles en su primera aparición en una Copa del Mundo

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

Las últimas previsiones para Barcelona: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Barcelona: temperatura, lluvias y viento

David Uclés concede a Marc Giró su última entrevista antes de “desaparecer” y habla sobre su boda, su peca ficticia y su nueva obra

El escritor, último ganador del Premio Nadal por ‘La ciudad de las luces muertas’ (2026), ha acudido a La Sexta antes de despedirse del público español y empezar su gira internacional hasta 2028, año en que regresará

David Uclés concede a Marc Giró su última entrevista antes de “desaparecer” y habla sobre su boda, su peca ficticia y su nueva obra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

ECONOMÍA

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

DEPORTES

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut