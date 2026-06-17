Kubalita y Quilla, dos pioneras de la selección de fútbol española, en ‘La Revuelta’: “Metimos 10.000 espectadores en 1970″

Kubalita y Quilla son los apodos de las que fueron dos pioneras, las primeras jugadoras de fútbol en España, durante los últimos ramalazos del franquismo. / Captura de pantalla

Tras la victoria de la selección francesa sobra la senegalesa en el Mundial 2026, entraban en el plató de La Revuelta dos de las pioneras que configuraron el conjunto español en 1971, todavía durante el franquismo. Las dos mujeres sentadas en el sofá, Carmen Arce y María Ángeles Pérez, han rememorado en RTVE las vicisitudes a las que hicieron frente cuando a penas tenían 13 y 14 años. Las jugadoras representaron a España cuando el Estado las denostaba, el NO-DO las humillaba, pero la afición acudía a verlas jugar. “Metimos 10.000 espectadores en 1970, en València”, ha señalado Arce, cuyo apodo era Kubalita por su parecido con el húngaro Ladislao Kubala, símbolo del Barça de los 50. El público no ha podido hacer otra cosa que aplaudir.

“En ese momento, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo”, ha admitido Pérez, apodada como Quilla. No obstante, David Broncano ha hecho hincapié en el camino que abrieron, uno que “no existe”. Lo que las llevó a ser las primeras, según han contado en la entrevista, fue la pasión de todas por jugar, ya que muchas de ellas trabajaban mientras jugaban. En el caso de Quilla, con 14 años era parte de la plantilla de una fábrica, lo que dificultaba sus entrenamientos. Mientras que para Kubalita, practicar el deporte significaba tener un tema de conversación con su padre, lo que la enorgullecía: “El lenguaje con mi padre era hablar de fútbol, si no, no hablábamos de nada”.

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Pese a las ganas de jugar a fútbol, a mitad de la década de los setenta, se volvió “muy difícil” encontrar un equipo en el que jugar, han señalado las exdeportistas a excepción de Cataluña, donde siempre hubo contra quién competir ininterrumpidamente. Aún así, ambas han destacado la relación que se formó con sus compañeras y que, a día de hoy, mantienen gracias a un equipo de WhatsApp llamado ‘Pioneras’. A modo de anécdota, han contado cómo vivieron el Mundial de 2023 y la victoria española, opacada después por el machismo de la Federación.

Quilla, quien era portera en esa primera selección, ha admitido que durante casi 40 años no ha podido ver fútbol por “el duelo a lo bestia” que suponía. Tras no poder jugar por falta de equipo durante los últimos años del franquismo y el inicio de la Transición, muchas de ellas continuaron sus caminos, la mayoría trabajando. Aun así, Quilla ha querido resaltar que ellas seguían siendo “fuertes, talentosas y poderosísimas”.

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Las actrices Bruna Lucadamo, Aixa Villagrán y Sofía de Iznájar cuentan su experiencia rodando fútbol junto a la directora Marta Díaz de Lope Díaz y la guionista Zebina Guerra.

Cincuenta años después de la humillación del NO-DO a la primera selección de fútbol

Durante la entrevista, Carmen Arce y María Ángeles Pérez han revisionado un amargo episodio que protagonizaron por insistencia del NO-DO. El canal de televisión franquista enmarcó a las jugadoras, adolescentes en ese momento, en el vestuario femenino mientras acababan de perder contra la selección italiana, campeona del mundo, para preguntarles si su juego era femenino. “Sí”, contestó la más joven, de 13 años. Casi 50 años después de que aquellas imágenes se grabaran, Kubalita y Quilla han asegurado que la cobertura tenía una clara intención de “borrarlas del mapa”.

Tras encajar cinco goles de las italianas, un 8 de diciembre, y horas de viaje previo para poder jugar el partido, las jugadoras se vieron en el vestuario, inmersas en casi media hora de entrevista. “Sigue doliendo ver esto”, han señalado ambas. “El señor se mete con la cámara y el micrófono en un vestuario que estábamos muertas de frío y estuvieron casi media hora haciéndonos estas preguntas, sin dejar ducharnos y pasándolo verdaderamente mal”, han relatado en La Revuelta.

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