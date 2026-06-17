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1-0.- Siempre Messi y Argentina gana al descanso

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Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- Un gol de Lionel Messi a los 17 minutos, 12 después de tener anulado uno, tiene ganando a Argentina en su primer partido del Mundial de 2026 frente a Argelia en Kansas City.

En el partido número doscientos con la Albiceleste, el capitán marcó un golazo a distancia que entró con la complicidad del portero Luca Zidane tras recibir una asistencia de gran factura de Rodrigo de Paul.

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Argelia tuvo también un gol anulado en el minuto 7 por posición irregular de Chaïbi. EFE

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