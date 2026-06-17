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Sergio Francisco (Burgos CF): "Tenemos que ser un equipo competitivo desde el primer día"

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Burgos, 17 jun (EFE).- El nuevo entrenador del Burgos CF, Sergio Francisco, ha afirmado este miércoles durante su presentación oficial que el equipo blanquinegro tiene que ser competitivo "desde el primer día" y ha descartado cambios drásticos en la plantilla de cara a la próxima temporada de LaLiga Hypermotion.

En su intervención, el técnico ha reconocido que afronta el reto "con muchísima ilusión" y con la intención de ayudar a que el club siga creciendo, aunque ha evitado fijar objetivos ambiciosos a corto plazo y ha apostado por construir "paso a paso".

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Francisco, que llega procedente de la estructura de la Real Sociedad, ha destacado las sensaciones que encontró desde las primeras conversaciones con el director deportivo, Miguel Pérez (Michu), y con la propiedad del club.

 "Estoy muy contento de que me pongan encima este proyecto. Es un club histórico que no hace mucho estuvo en Primera División y simplemente intentaré ayudarle a que siga creciendo", ha asegurado.

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Respecto al estilo de juego, Francisco ha destacado que se adaptará a las características de la plantilla y que aprovechará el trabajo realizado por el cuerpo técnico anterior encabezado por Luis Miguel Ramis.

"Hay muchísimas cosas positivas en las que apoyarnos y, a partir de ahí, intentaremos darle nuestro sello y transmitir nuestras ideas de manera clara", ha afirmado.

El técnico guipuzcoano ha evitado adelantar cómo será exactamente el Burgos de la próxima temporada y pidió tiempo para conocer mejor a los futbolistas, aunque ha subrayado la necesidad de que sea un conjunto competitivo "desde el minuto uno porque la Segunda División no perdona".

Respecto a la plantilla, ha insistido "no quiere cambiar nada" de forma inmediata, ya que aún recopila información sobre los jugadores y ha valorado que no siente que empiece desde cero porque "hay muchas cosas que este equipo hace muy bien".

También se ha mostrado abierto a dar oportunidades a jóvenes futbolistas del filial: "Ojalá alguno pueda quedarse con nosotros", ha señalado.

En cuanto a las metas del curso, el técnico ha rechazado hablar de la lucha por el ascenso o por las posiciones de 'play-off', ya que los objetivos deben construirse cada semana, y ha pospuesto metas mayores a la mitad de temporada, ya que hacerlo antes "sería un error".

El preparador vasco ha confirmado además que Josu Rivas será su segundo entrenador y que el resto del cuerpo técnico se completará en los próximos días con un preparador físico y varios analistas.

Uno de los aspectos que más influyó en su decisión de aceptar la propuesta burgalesa fue el ambiente que se vive en El Plantío. "Cuando venía como jugador ya se me ponía la carne de gallina. Como aficionado también he sentido un ambiente muy positivo y eso ha influido para dar este paso", ha reconocido.

Durante la presentación, el director deportivo, Michu, ha explicado que Sergio Francisco fue "el primer y único entrenador" con el que el club se reunió de forma presencial y ha valorado tanto su capacidad profesional como humana.

 "Además de un grandísimo entrenador, tenemos una persona brillante y será un lujo trabajar con él", ha afirmado. EFE

vfr/fsm/jpd

(foto)

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