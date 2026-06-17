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Rudiger: “Me hace muchísima ilusión Mourinho, por fin jugaré a sus órdenes”

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Redacción deportes, 17 jun (EFE).- Antonio Rudiger, defensa internacional alemán del Real Madrid, destacó este miércoles que le hace “muchísima ilusión” la contratación del entrenador Jose Mourinho por el equipo blanco, porque “por fin” podrá jugar a sus órdenes, y remarcó el “orgullo” que supone su renovación con el equipo madridista.

“Y en cuanto a lo de Mourinho, no puedo decir demasiado, pero sí puedo decir que me hace muchísima ilusión. Por fin se va a dar que juegue a sus órdenes. En el pasado hubo muchas conversaciones con él, pero por alguna razón nunca llegó a pasar. Por eso ahora me alegra aún más darle la bienvenida con nosotros”, expresó el defensa central desde la concentración de Alemania en Winston Sallem, en Estados Unidos.

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A la vez, manifestó su “orgullo” por la renovación por el Real Madrid.

“Tuve un año pasado difícil, sobre todo en lo físico. Tuve que luchar mucho con las lesiones y conseguí volver. Madrid es prácticamente mi casa. Me siento muy bien, mi familia se siente muy bien allí, y por eso nunca pensé realmente en otra cosa. Solo quería volver a estar en forma y ganarme mi nuevo contrato. Y lo conseguí”, remarcó.

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Rudiger expuso que el Real Madrid “nunca fue realmente un sueño” para él, por el simple hecho de que, "sinceramente, no” pensó “en que llegaría a conseguirlo”.

“Para mí, la Premier League me decía ‘eso es lo adecuado para mí’. Y, cuando gané la Liga de Campeones con el Chelsea, supe que ese sueño también podía hacerse realidad”, afirmó.

“Claro que mis compañeros (en la selección de Alemania) me preguntan cómo es estar en el Real Madrid, la presión y todo lo que rodea al club”. “Pero no puedo decir mucho al respecto. Hay que vivirlo uno mismo. Y creo que aquí, en la selección, todos tienen la calidad para quizá algún día jugar allí. Ya veremos”, abundó.

Entre ellos se habla del interés en Nico Schlotterbeck. “En primer lugar, los buenos jugadores siempre son bienvenidos. Sobre eso no puedo decir mucho más. Me alegraría muchísimo, absolutamente”, dijo Rudiger.

Después, el central destacó el encuentro “muy, muy bueno” de Nico Schlotterbeck ante Curazao.

“Sobre todo en las jugadas a balón parado ofensivas fue siempre un peligro para el rival. Y en los duelos estuvo muy intenso y muy metido. Además, en Nico hay que destacar su excelente salida de balón. De verdad, su pierna izquierda es oro. Hay que reconocerlo”, agregó.

Y habló de los dos últimos cursos en el Real Madrid, cuando fue preguntado por si su gen ganador puede trasladarse a la selección de Alemania. “Los dos últimos años en el Real Madrid fueron duros. No tuvimos éxito. Pero, si miras el perfil de jugadores que tenemos allí, exactamente ese tipo de futbolistas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinícius Júnior son los que, en los momentos en los que necesitas a esos jugadores decisivos, aparecen”, repasó.

“Este martes, por ejemplo, Francia no tuvo su mejor día, pero aun así sale adelante con dos goles. Y eso es calidad. No se ve tan a menudo. Pero yo creo, sin querer meter demasiada presión, que tenemos a los nuestros, como Florian Wirtz, Jamal Musiala, también incluyo ahí a Leroy Sané y Kai Havertz. Los necesitamos”, dijo. EFE

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