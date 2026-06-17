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Retenciones en AP-7 en Barcelona al chocar tres camiones, una furgoneta y cinco turismos

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Barcelona, 17 jun (EFE).- Un accidente múltiple en la AP-7 a la altura de Barberà del Vallès (Barcelona), en el que se han visto involucrados tres camiones, una furgoneta y cinco turismos, ha obligado a cerrar dos carriles en sentido Barcelona, lo que ha originado hasta ocho kilómetros de retenciones.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente ha ocurrido antes de las 13:00 horas en la AP-7 a la altura de Barberà, lo que ha obligado a cortar dos carriles en sentido Barcelona para retirar los vehículos afectados.

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Este accidente ha originado retenciones de hasta ocho kilómetros en ambos sentidos, ya que en dirección Barcelona se han cortado dos carriles y en sentido Girona los vehículos también se detienen por el efecto mirón, según Tráfico. EFE

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