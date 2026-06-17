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Podemos acusa a Sánchez de dar "gasolina" a PP y Vox con la corrupción y el presidente le pide no equivocarse de bando

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La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar "gasolina" a la derecha, en referencia al PP y Vox, con los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y ante su inacción para desplegar políticas progresista, defraudando con ello la confianza que le otorgó el electorado de izquierda en 2023.

Frente a estos reproches el jefe del Ejecutivo ha advertido a los 'morados' que no se equivoque de aliados y apoye al Gobierno tras reivindicar que defiende los intereses de la gente de "a pie", que ha conseguido mejorar la calidad democrática en España y ha cosechado buenos datos económicos durante la legislatura.

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"No se equivoque, quienes queremos y defendemos los derechos de la gente estamos aquí, no allí", ha lanzado Sánchez a Belarra señalando a la bancada 'popular' durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, precisamente interpelado por la diputada 'morada' quien, por su parte, recriminaba que permitía que el PP diera en el Congreso "lecciones" en materia anticorrupción ante los casos 'Koldo', 'Leire Díez' y 'Plus Ultra'.

El presidente ha respondido a las críticas de Belarra poniendo en valor el crecimiento económico continuado del país durante once trimestres consecutivos, datos que a veces pasan "por debajo del radar" como el hecho de tener 22,5 millones de afiliados a la seguridad, una tasa de por sobre el 10%, la revalorización de las pensiones o un salario mínimo que está ya por encima de los 1.100 euros.

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ERROR DECIR QUE LA LEGISLATURA "ESTÁ MUERTA

Por ello, ha apostillado que Belarra se equivoca cuando dice que la "legislatura está muerta o agotada", dado que debería preguntarle a un jubilado o a un trabajador si quiere este Gobierno que trabaja "todos los días" para "la gente de pie".

Finalmente, ha detallado que hay indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que ha mejorado la puntuación de España "en su lucha contra la corrupción y la ejemplaridad", por encima de "democracias tan consolidadas como Noruega o como Suecia"

En contraposición, la líder de Podemos ha cargado contra el PSOE por tumbar junto al PP en el Congreso una reforma legal impulsada por Podemos para que las personas con 40 o más años cotizados se puedan prejubilar sin percibir coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión.

BELARRA: LA SOLUCIÓN NO ES NI PSOE NI PP

Así, ha recalcado que mientras un trabajador que no se beneficia de esta medida "sigue cobrando su pensión de mierda" este miércoles empieza a declarar el expresidente Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra y "cada día" se conocen más informaciones sobre la "corrupción" de la trama de la exmilitante socialista Leire Díez o de los exdirigente Santos Cerdán o José Luis Ábalos.

"A ninguna de esas personas le habrían abierto ninguna puerta si no fuera porque tenían acceso a usted y al Gobierno. No sé si son conscientes de hasta qué punto han traicionado la confianza de la gente que les votó hasta qué punto han traicionado el propósito de esta legislatura", ha espetado Belarra al presidente.

En consecuencia, ha denunciado que el Gobierno "no ha estado a la altura" y que la derecha en vez de atacarle por políticas feministas o de izquierdas, lo que hace el Ejecutivo es darle "gasolina" a PP y Vox.

"Es evidente que la solución a los problemas de la gente no la va a traer el PP, pero lamentablemente la gente se ha dado cuenta de que ustedes tampoco", ha zanjado para recriminarle que tiene "narices" que los 'populares', que a su juicio es el partido "más corrupto" de Europa, venga a dar lecciones en materia de regeneración.

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EuropaPress

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